Addio alla pompa di benzina dei Fori: Largo Corrado Ricci cambia volto e svela il Tempio della Pace

Dopo settant’anni, il distributore di carburanti di Largo Corrado Ricci è solo un ricordo. Nel cuore dei Fori Imperiali, dove per decenni si fermavano auto e motorini a fare il pieno, ora avanzano ruspe, archeologi e restauratori.

Lo smantellamento dell’impianto è il primo passo per trasformare l’area in uno spazio interamente pedonale, restituendo ai cittadini e ai turisti uno scorcio unico di Roma antica.

Il sindaco Roberto Gualtieri, durante un sopralluogo, ha ricordato che il cantiere – finanziato con fondi del PNRR – prevede non solo la rimozione della storica pompa di benzina, ma anche lo smantellamento dei quattro serbatoi sotterranei, profondi due metri e mezzo, previsto per l’autunno.

Un’operazione necessaria per completare la riqualificazione e proseguire gli scavi archeologici.

E proprio gli scavi stanno regalando sorprese straordinarie: dai giardini di Largo Corrado Ricci sono riemersi i resti del Tempio della Pace, uno dei complessi più importanti dell’antica Roma.

È stata riaperta anche un’antica porta che collegava il Foro di Nerva con lo stesso Tempio, permettendo di immaginare il passaggio dei cittadini romani di duemila anni fa. “Roma è unica – ha sottolineato il sindaco – per la sua stratificazione storica e la compresenza di epoche diversissime nello stesso luogo”.

Il progetto non si ferma qui. Di fronte all’ex distributore, la medievale Torre de’ Conti si prepara a una nuova vita: via i solai interni realizzati in epoca moderna e spazio a una mediateca, sale studio e una terrazza panoramica con caffetteria. Un luogo che unirà cultura, storia e socialità.

Questa trasformazione rientra nel grande progetto giubilare del CarMe, voluto da Walter Tocci, che punta a ridisegnare l’intera area archeologica centrale, da via di San Teodoro ai Fori Imperiali, creando un percorso pedonale continuo, dove il passato di Roma tornerà ad essere parte viva del suo presente.

