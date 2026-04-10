Addio alla vecchia Fiera di Roma: le ruspe cancellano il passato, nasce la “Città della Gioia”

Del colosso che per decenni ha ospitato i grandi eventi della Capitale non rimane che un immenso spazio vuoto.

Le ruspe hanno completato l’abbattimento delle strutture fuori terra dell’Ex Fiera di Roma sulla via Cristoforo Colombo, e ora stanno lavorando nel sottosuolo per rimuovere fondazioni e interrati.

Al suo posto sorgerà la “Città della Gioia”, un progetto che punta a ribaltare completamente il concetto di area urbana: meno asfalto, più parco e un’attenzione maniacale all’ambiente.

I numeri della demolizione: un gigante abbattuto

Il sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri ha certificato la velocità dell’intervento:

75.000 metri quadrati totali rimossi.

38 padiglioni e 45 edifici cancellati dallo skyline.

Fase 2: Partiti i lavori sulle fondazioni, con una durata stimata di circa 4 mesi.

Il cronoprogramma verso il 2027

L’iter burocratico corre parallelamente ai bulldozer. Tra fine aprile e inizio maggio 2026 si aprirà la conferenza dei servizi decisoria, con l’obiettivo di blindare il piano attuativo entro l’estate.

Se la tabella di marcia verrà rispettata, i cantieri per la costruzione del nuovo quartiere partiranno nel 2027. I lavori dureranno circa tre anni e mezzo, riconsegnando l’area alla città entro la fine del decennio.

Verde, Pedonalità ed Economia Circolare

Il progetto, firmato da un pool guidato da ACPV Architects, trasformerà quello che oggi è un deserto di cemento in un’oasi urbana:

Parco Urbano: 6 ettari di verde sui 7,5 totali.

Suolo Permeabile: Il 50% dell’area, attualmente asfaltata, diventerà terreno drenante.

Zero Auto: Il quartiere sarà interamente pedonale, con due nuove piazze su viale di Tor Marancia e via dei Georgofili.

Edilizia: Solo 1,2 ettari per le abitazioni, con una forte quota destinata all’housing sociale.

Particolare attenzione è stata rivolta alla sostenibilità: i materiali derivanti dalle demolizioni vengono processati in un impianto dedicato direttamente sull’area per essere riutilizzati, seguendo i principi dell’economia circolare.

Un nuovo polo della conoscenza

Non solo case e parchi. La nuova area ospiterà un centro dedicato alla formazione in collaborazione con l’Università Roma Tre, trasformando l’ex spazio espositivo in un hub culturale e accademico.

«Restituiamo alla città un’area abbandonata da vent’anni», ha commentato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, definendo l’intervento un modello di rigenerazione sostenibile per tutta la Capitale.

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