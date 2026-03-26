Addio all’ecomostro di Labaro: nel Parco di Colli d’Oro rinasce lo sport per tutti

Per anni, un gigantesco scheletro di cemento ha dominato il Parco di Colli d’Oro, una ferita nel paesaggio urbano, simbolo di abbandono e di opportunità mancate.

Oggi, quell’area sta cambiando volto: le macerie dell’ex ecomostro, oltre 25 mila metri quadri di cemento e ruggine, stanno scomparendo per far spazio a un impianto sportivo moderno, destinato a diventare il nuovo fulcro sociale del quadrante Nord di Roma.

Cantiere in movimento

L’assessore Alessandro Onorato ha annunciato che i lavori procedono a ritmo serrato, con squadre operative H24 per rispettare il cronoprogramma: la copertura della struttura è prevista già per i primi giorni di maggio.

Un segnale di rinascita per un’area che per due decenni ha convissuto con il degrado e il silenzio di un cantiere mai completato.

Lo sport come diritto

Il nuovo palazzetto, di proprietà di Roma Capitale, sarà accessibile a tutti. Le attività – dal calcio a 5 alla pallavolo, dal basket alla ginnastica e alle arti marziali – saranno offerte a tariffe calmierate, per permettere a associazioni locali e famiglie di approfittare degli spazi, garantendo così lo sport come strumento di inclusione e coesione sociale.

Architettura sostenibile e integrazione con la natura

Il progetto, finanziato con fondi del Pnrr, punta a coniugare funzionalità e sostenibilità:

Mille posti a sedere per eventi e competizioni.

256 pannelli solari che ridurranno i costi energetici del 40%.

Bosco pensile sul tetto, un giardino che integra l’edificio con il verde del parco circostante.

Rigenerare il territorio

“Questo intervento rappresenta una vera ricucitura del territorio”, spiega il sindaco Roberto Gualtieri. Non si tratta solo di costruire uno spazio sportivo, ma di restituire al quartiere un parco fruibile e vivibile.

Oltre ai 4 mila metri quadri interni della struttura, nasceranno campi all’aperto e saranno piantati centinaia di nuovi alberi, trasformando l’ex ecomostro in un luogo di benessere, socialità e integrazione per tutta la comunità.

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