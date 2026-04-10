Addio carta d’identità cartacea: apre un nuovo sportello CIE a via Petroselli

La corsa contro il tempo per la digitalizzazione dell’identità dei cittadini romani entra in una fase cruciale.

In vista della scadenza del 3 agosto 2026, data entro la quale le vecchie carte d’identità cartacee dovranno essere progressivamente sostituite, l’Amministrazione Capitolina ha deciso di schierare nuove forze.

Da lunedì 13 aprile, la sede di via Petroselli 52 aprirà un punto straordinario interamente dedicato al rilascio della CIE (Carta d’Identità Elettronica).

L’iniziativa, presentata dall’Assessore Pino Battaglia, punta a snellire le code e offrire un canale preferenziale a chi deve ancora pensionare il vecchio libretto cartaceo.

Lo sportello non sarà un semplice ufficio anagrafico, ma un vero e proprio centro di supporto per la transizione digitale.

Per coprire la massima affluenza possibile, il punto di via Petroselli seguirà una doppia modalità di apertura:

Giorni feriali (Lunedì-Venerdì): dalle ore 8:00 alle 14:00, con due postazioni dedicate.

Weekend (Sabato e Domenica): lo sportello seguirà la modalità dei PIT (Punti Informativi Turistici), garantendo così un servizio continuativo anche per chi lavora durante la settimana.

Per evitare assembramenti e gestire il flusso in modo ordinato, l’Amministrazione ha confermato il sistema di prenotazione centralizzato. Ecco come assicurarsi un posto:

Portale Agenda CIE: Le prenotazioni avvengono esclusivamente tramite il sito ufficiale del Ministero dell’Interno.

Sblocco appuntamenti: La disponibilità per la settimana successiva verrà caricata ogni venerdì mattina.

Target prioritario: Sebbene aperto a tutti, il servizio è ottimizzato per chi deve sostituire i documenti in scadenza imminente (3 agosto).

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