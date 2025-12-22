Aeroporto Leonardo da Vinci, boom di viaggiatori: oltre 50 milioni di passeggeri nel 2025

Un traguardo storico per Fiumicino: per la prima volta l’aeroporto Leonardo da Vinci supera la soglia dei 50 milioni di passeggeri in un anno, entrando ufficialmente nella top 10 degli scali più connessi al mondo secondo la classifica della società specializzata Cirium.

Il record arriva proprio nel periodo delle festività natalizie, con la stima di oltre 2 milioni di viaggiatori tra il 22 dicembre e il 7 gennaio, che si aggiungono ai 180mila attesi all’aeroporto di Ciampino.

A fine anno, Fiumicino supererà quindi i 51 milioni di passeggeri, segnando un incremento di oltre il 4% rispetto al 2024, pari a circa 2 milioni di transiti in più.

La crescita è stata possibile grazie a un network di 240 destinazioni e oltre 30 nuove rotte inaugurate nel corso del 2025 verso 80 Paesi in tutto il mondo.

A contribuire al risultato, oltre 100 compagnie aeree, tra cui sei nuovi vettori che hanno scelto Fiumicino per avviare le proprie operazioni.

Per celebrare il traguardo, ADR ha lanciato una campagna speciale sugli schermi dell’aeroporto e sui propri canali social, con un video reel dedicato a tutti i passeggeri che hanno attraversato lo scalo durante l’anno.

«Il traguardo dei 50 milioni di passeggeri è il frutto di una programmazione operativa accurata, di investimenti coerenti e del lavoro quotidiano di una grande squadra», commenta Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma. «Fiumicino conferma il suo ruolo strategico per la connettività globale del Paese, a supporto del turismo e della competitività economica italiana. Questo record è anche un tassello fondamentale nel nostro Piano di sviluppo sostenibile, pensato per garantire capacità, resilienza e sostenibilità nei prossimi decenni».

Tra i principali driver di crescita figura il lunga distanza, con il Nord America leader assoluto a quota 4,7 milioni di passeggeri, sostenuto da una programmazione estiva che ha toccato le 40 partenze giornaliere e da un significativo incremento nei mesi di novembre e dicembre (+20% rispetto al 2024, +75% rispetto al periodo pre-Covid).

Anche l’Asia registra performance importanti, con un +16% dei movimenti grazie alla domanda verso Corea, Giappone e Bangladesh e al ritorno di Hong Kong con Cathay Pacific.

Parallelamente, cresce il mercato corto e medio raggio, spinto dallo sviluppo di vettori come Wizz Air ed easyJet. Sul piano strategico, l’ingresso di Lufthansa in ITA Airways rafforza ulteriormente il ruolo di Fiumicino come hub di riferimento per il Sud Europa.

Non a caso, l’aeroporto è stato riconosciuto miglior scalo d’Europa per l’ottava volta consecutiva da ACI World e nominato “Airport of the Year” al recente International Airport Summit 2025 di Berlino.

Fiumicino si conferma così un’infrastruttura chiave per la connettività internazionale dell’Italia e un motore concreto di sviluppo economico e occupazionale.

Il Piano di sviluppo sostenibile prevede oltre 9 miliardi di euro di investimenti autofinanziati, destinati ad aumentare ulteriormente la connettività aerea, garantire la competitività del sistema aeroportuale italiano e generare ricadute economiche durature su tutto il Paese.

Un futuro all’insegna del volo, della crescita e della sostenibilità per il Leonardo da Vinci.

