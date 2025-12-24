Più voli in partenza da Roma: tutte le nuove rotte di ITA Airways

ITA Airways ha aperto le vendite per una serie di collegamenti stagionali che rafforzano il ruolo dell’aeroporto di Fiumicino come hub centrale per il traffico nazionale e internazionale. Le novità riguardano sia il corto e medio raggio, con nuove destinazioni europee molto richieste, sia il lungo raggio, con un collegamento inedito verso gli Stati Uniti.

Nuove rotte estive verso il Mediterraneo

A partire dal 1° giugno e fino al 30 settembre 2026, ITA Airways introdurrà tre nuovi voli stagionali da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia.

I collegamenti saranno operati con frequenze regolari durante la settimana. Malaga verrà servita più volte a settimana con orari pensati per agevolare sia le partenze mattutine sia i rientri nel primo pomeriggio. Valencia e Marsiglia, invece, saranno collegate quotidianamente con Roma, offrendo una maggiore continuità di servizio per tutta la durata della stagione estiva.

L’apertura delle vendite consente anche di muoversi per tempo nella scelta delle date, soprattutto per chi segue con attenzione eventuali sconti ITA Airways sui voli 2026 e sulle nuove tratte stagionali.

Il ritorno dei voli per Londra Heathrow

Tra le novità dell’estate 2026 figura anche la ripresa dei voli tra Roma Fiumicino e Londra Heathrow, uno degli aeroporti più importanti d’Europa. Il collegamento sarà operato con due frequenze giornaliere, rafforzando la connettività tra l’Italia e il principale hub internazionale del Regno Unito.

La programmazione prevede partenze sia al mattino sia nel pomeriggio, pensate per adattarsi a diverse esigenze di viaggio, dal business al turismo. Da Milano Linate continueranno invece i voli verso Londra City Airport, con un’offerta particolarmente orientata ai viaggiatori frequenti.

Un nuovo collegamento diretto con Houston

La novità più rilevante sul fronte intercontinentale riguarda il lancio del nuovo volo diretto tra Roma Fiumicino e Houston, in Texas. Si tratta del primo collegamento diretto mai operato tra i due hub e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione nordamericana della compagnia.

Il volo sarà operativo a partire dal 1° maggio 2026, con tre frequenze settimanali nel mese di maggio e cinque voli settimanali da giugno fino al 24 ottobre. Houston diventa così la nona destinazione servita da ITA Airways negli Stati Uniti, rafforzando un mercato considerato strategico per lo sviluppo del network di lungo raggio.

Un’offerta in crescita da Roma Fiumicino

Con l’introduzione di queste nuove rotte, ITA Airways amplia la propria offerta in partenza da Roma, puntando su una maggiore varietà di destinazioni e su una distribuzione più equilibrata dei voli nel corso della stagione estiva. Fiumicino si conferma così come fulcro della rete della compagnia, capace di collegare il territorio italiano con alcune delle mete europee e intercontinentali più richieste.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.