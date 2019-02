Aeroporto Pastine di Ciampino chiuso fino al 20 febbraio

Il comunicato sull’operatività dell’aeroporto Pastine di Ciampino delle ore 19:00 del 19 febbraio 2019 informa che a causa dell’autorizzazione non ancora pervenuta per l’utilizzo della sala partenze da parte degli enti competenti tutti i voli in partenza e in arrivo sullo scalo di Ciampino saranno operati dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Gli spostamenti dei passeggeri tra gli aeroporti saranno garantiti da un servizio di trasporto alternativo gratuito messo a disposizione dalle compagnie aeree e da Aeroporti di Roma.

Si consiglia di contattare la compagnia aerea per informazioni sullo stato del proprio volo: https://www.adr.it/pax-cia-compagnie-aeree

Quindi i voli di linea previsti per il 20 febbraio saranno spostati sullo scalo di Fiumicino. (Saranno invece operativi presso l’aeroporto Pastine il Cargo e l’Aviazione Generale).

Questa situazione è conseguenza dell’incendio di questa mattina.