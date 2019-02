Riprese attività all’aeroporto di Ciampino dopo l’incendio del 19 febbraio – VIDEO

Sono riprese le attività all’aeroporto Pastine di Ciampino. Al momento funziona regolarmente l’Aviazione Generale e tutta l’area degli arrivi.

Resta ancora interdetta solo la zona delle partenze, in seguito all’odore di fumo proveniente da un’area interrata utilizzata come magazzino e in gestione alla ditta esterna Ecofast.

Il principio di incendio è stato spento da Vigili del Fuoco in meno di un minuto.

Non vi sono state conseguenze per i passeggeri e le infrastrutture.

Il personale di Adr sta assistendo i passeggeri in attesa che il Terminal ritorni alla piena attività.

Per informazioni sullo stato del proprio volo si consiglia di consiglia di contattare la propria compagnia aerea: https://www.adr.it/pax-cia-compagnie-aeree