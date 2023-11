Affidati orti urbani a Tor Tre Teste e Tor Sapienza

Affidati per 6 anni in comodato d’uso all’Agro Club 7 per sei anni gli orti urbani di due aree verdi che si trovano nel Parco di Tor Tre Teste Alessandrino (23 aree) e nel Parco di Tor Sapienza (18 aree), ne hanno dato l’annuncio il 13 novembre 2023 il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessore al Verde pubblico Edoardo Annucci.

Quindi l’associazione Agro – Club Roma 7 avrà ora il compito di rilanciare gli appezzamenti di terreno coltivati e potenzialmente coltivabili.

“Dopo dieci anni dall’ultima graduatoria, come Giunta municipale, abbiamo confermato l’impegno preso nei mesi scorsi.

Ora seguirà una call rivolta ai cittadini e alle cittadine per affidare gli spazi liberi (9 a Tor Tre Teste Alessandrino e 5 a Tor Sapienza). Gli uffici del Municipio stanno lavorando per creare nuove particelle in altre aree” che negli intenti potrebbero essere altre 11 a Tor Tre Teste Alessandrino e 6 a Tor Sapienza.

“Con questo comodato d’uso di 6 anni, disposto con direttiva di Giunta, abbiamo regolarizzato con manifestazione di interesse ed ora è possibile assegnare le particelle libere, aggiornare la graduatoria e ragionare sul futuro dell’area.

L’ultima graduatoria è del 2012 su tutte le particelle, quindi la nuova graduatoria valorizzerà chi ci ha lavorato in questi anni e assegnerà di conseguenza quelle libere” conclude Annucci”.