Agenda del Parco 2023. Casal Bertone: la Collatina scomparsa assieme alla fullonica

L’antica Collatina, attraversata l’area dello Scalo ferroviario di S. Lorenzo, proseguiva nell’odierno quartiere di Casal Bertone sul percorso di via del Borghetto Malabarba. Rimasto fino alla seconda metà del XIX secolo, era noto come via di Malabarba.

Vicino a via Ettore Ferramosca, tra il 2007 e il 2008, le indagini archeologiche preventive per la realizzazione della Ferrovia Alta Velocità Roma-Napoli hanno riportato alla luce i resti di un importante impianto (foto 1): una fullonica o una conceria, databile tra il 123 e il 155 d.C.

Si tratta del più ampio del genere finora ritrovato nel mondo romano (circa 1000 mq). Al suo interno una serie di piccole celle quadrangolari nei cui pavimenti erano inserite delle tinozze di terracotta (ne sono state individuate 57) per la lavorazione dei tessuti e delle pelli.

L’acqua veniva attinta, presumibilmente, da un braccio secondario dell’Aqua Virgo.

La fullonica (o conceria) possedeva anche un doliarium (magazzino) di 450 mq, nel quale sono stati individuati 44 dolia (grandi vasi contenitori) incompleti.

Accanto è emerso anche un tratto di basolato di 4 metri, riconducibile alla Collatina antica. Individuati, anche, cinque colombari della tarda età repubblicana. Gli archeologi hanno mappato e smontato il sito pezzo per pezzo in attesa di poterlo ricomporre in un luogo adatto alla sua conservazione ed alla visita del pubblico.

In via A. Pollio angolo via di Casal Bertone, durante i lavori per la costruzione del mercato, ora bloccati dalla Sovrintendenza, è stato rinvenuto un tratto della Collatina antica (foto 2) e una necropoli, databile tra il I e il II sec. d.C., con numerose deposizioni e corredi.

