Agenda del Parco 2023. Il Parco Prampolini e i tesori nascosti

15. Agenda del Parco, 16 settembre. Sulla destra di via Collatina, superato l’ipermercato Spazio Conad Roma Collatina (l’ex Auchan) si estende il quartiere Prampolini.

Nato circa 15 anni fa, si connota in particolare per la presenza dell’omonimo Parco pubblico contenente alcuni ruderi (foto 2 e 3), riferibili a edifici sepolcrali, dei quali si è attesa della valorizzazione.

Recentemente vicino ad alcuni resti sono stati apposti pannelli illustrativi, a beneficio dei cittadini, ma purtroppo, essendo scritti solo in italiano, non per i numerosi turisti stranieri che frequentano i due alberghi della zona: il GP Hotel e l’iH hotels Roma Z3.

I resti archeologici

Restano poi da valorizzare altri importanti resti archeologici: cisterne di epoca tardo-romana e un tratto del ramo Augusteo dell’Acquedotto Appio (foto 1, il più antico di Roma, risalente al III sec. a.C.), seppellito subito dopo il rinvenimento, avvenuto nel 2015 vicino a dove ora c’è l’Esselunga.

E ancora anfore, corredi funebri, una tomba ricoperta di marmi (trovata depredata, ma in cui è rimasta la sagoma di una giovane defunta, che ha impresso sul suolo un colore viola, quello della porpora di Tiro, allora in uso solo per le vesti delle famiglie vicine all’imperatore) ed anche un’antica fornace, scavata e pressoché intatta.

Sarebbe del resto urgente che luoghi ricchi di tracce del passato, lambiti dalla via Collatina, a due passi dall’antica Collatia, nonché dalla Prenestina, venissero inclusi in un circuito turistico-culturale che andrebbe con ogni mezzo promosso e supportato, avvalendosi di fondi nazionali ed europei, anche in sinergia con operatori privati, oltre che con le Soprintendenze.

Molte sono quindi le speranze di chi vive al quartiere Prampolini e dintorni (abitanti ed operatori commerciali), insieme alle istanze di superamento di un disagio causato da situazioni come il racket della prostituzione, la carenza o assenza del servizio di spazzamento strade, l’abbandono di rifiuti.

Per il miglioramento della qualità della vita e la valorizzazione delle risorse monumentali e ambientali, da un paio d’anni si muove con tenaci iniziative il Comitato di quartiere Parco Prampolini.

In via Alfredo Covelli 12/14, in un casale con grande giardino, opera anche la benemerita associazione La Primula che si occupa da anni di inclusione delle persone con disabilità.

(dall’Agenda del Parco 2023, Edizioni Cofine, dic. 2022) 15. Segue

