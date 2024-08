Aggiornate le modifiche alle linee della rete tramviaria

Prosegue la riqualificazione del deposito di Porta Maggiore che dovrà essere rivisitato per ospitare i nuovi tram da 33 metri.

Da martedì 27 agosto e fino al 15 settembre 2024 sono previste modifiche al servizio delle linee tramviarie.

Ecco come cambia il servizio:

Su tram la linea 3_19 tra piazza Maggiore e piazza Thorvaldsen mentre su bus sarà in strada il servizio sostitutivo 3Nav tra piazza di Porta Maggiore e Trastevere.

I bus della 3 Nav, provenienti da Porta Maggiore, transiteranno per via Merulana, via San Giovanni in Laterano, via dell’Amba Aradam, via derlla Navicella, via Claudia, via Celio Vibenna, via San Gregorio, viale Aventino e da qui normale percorso fino a viale Trastevere. In senso inverso, da piazza del Colosseo i bus percorreranno via Labicana e viale Manzoni.

Le altre linee tram 2, 5, 8 e 14 non subiranno invece ulteriori modifiche:

LINEA 2: regolare. I tram fanno servizio sull’intera linea. Regolari anche le corse mattinali da via dello Scalo San Lorenzo a piazzale Flaminio e piazza Mancini e le corse serali da piazzale Flaminio a Porta Maggiore.

LINEA 5: sostituita da linea bus 519 nella tratta via Prenestina/viale della Serenissima-piazza dei Gerani. Da via Prenestina/viale della Serenissima disponibile la linea tram 14

LINEA 8: sostituita integralmente da bus. Sostituite integralmente da bus anche le corse mattinali e serali da e per Porta Maggiore

LINEA 14: regolare. I tram fanno servizio sull’intera linea

