Aggiudicata la realizzazione della tramvia Verano – Tiburtina

“Inviata la proposta di aggiudicazione della gara da parte di Invitalia ad Anac per la realizzazione della tranvia da parte di un consorzio di imprese formato Net Enginering e Salcef“. Con questa comunicazione, l’Assessore capitolino alla mobilità Eugenio Patanè ha informato i cittadini su quali soggetti saranno chiamati a realizzare la Tramvia Verano – Tiburtina.

La linea in questione è la più corta tra le 11 linee approvate o in via di approvazione, dal momento che sarà lunga solo 1,34 km, con partenza dalla stazione Tiburtina (piazzale ovest) fino ad arrivare a piazzale del Verano.

La realizzazione della linea nei piani iniziali doveva essere terminata prima dell’inizio dell’anno giubilare, iniziato il 24 dicembre scorso, ma tale data è risultata impossibile da rispettare fin dall’inizio, ossia da quando la prima gara di aggiudicazione del progetto andò deserta a dicembre 2022.

A seguito di un nuovo bando, quindi, a giugno 2024 era stato approvato il progetto definitivo, cui era seguita la pubblicazione della gara pubblica per la realizzazione del progetto tramviario. Gara che, in questo caso ha visto quattro soggetti partecipare, dei quali è appunto risultato vincitore il consorzio “Net Enginering – Salcef”.

L’importo previsto per la realizzazione è di 19 milioni di euro, con tempi stimati di realizzazione di circa due anni, e vedrà un percorso che, partendo da piazzale del Verano prevedrà 3 fermate – Tiburtina/via Castro Laurenziano, Tiburtina/Piazzale Valerio Massimo e Tiburtina/Piazza delle Crociate – percorrendo quasi completamente la corsia preferenziale già esistente, per arrivare infine al capolinea del piazzale ovest della Stazione Tiburtina.

