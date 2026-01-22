Agguato a tifosi tedeschi in un pub di Trastevere: cresce la paura per Roma-Stoccarda

Il dispositivo di ordine pubblico, scattato già nella giornata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, non è bastato a evitare scene di guerriglia urbana.

Sebbene il contingente di tifosi tedeschi sia monitorato costantemente, un’incursione rapida nel quartiere della movida ha fatto scattare l’allerta massima.

L’episodio più inquietante è avvenuto nella tarda serata di ieri, nella zona di Santa Maria in Trastevere. Un gruppo composto da 40-50 persone con il volto coperto è stato segnalato dai residenti.

Secondo diverse testimonianze rimbalzate sui social: gli incappucciati avrebbero fatto irruzione in un locale dove cenavano alcuni sostenitori dello Stoccarda. Dove sarebbe poi seguita un’aggressione lampo prima della fuga generale tra i vicoli.

All’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente cinturato l’area, il gruppo si era già dileguato.

Già dal pomeriggio, circa 300 tifosi tedeschi avevano iniziato a farsi sentire nel centro storico. Dopo essersi radunati in un locale in via del Plebiscito, a due passi da Piazza Venezia, i sostenitori dello Stoccarda si sono mossi in corteo verso il Colosseo.

Durante il tragitto sono stati esplosi diversi petardi e intonati cori da stadio, il tutto sotto l’occhio vigile delle forze di polizia in assetto antisommossa.

Per la giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, il piano di sicurezza prevede il presidio dei “sensibili” varchi di accesso al centro e il monitoraggio dei mezzi di trasporto pubblico.

Si temono contatti tra le frange più calde della tifoseria romanista e gli ultras tedeschi, già protagonisti dei disordini notturni.

