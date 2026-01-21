Roma-Stoccarda, invasione tedesca all’Olimpico: 3.500 tifosi ospiti e piano sicurezza “blindato”

Saranno 3.500 i tifosi dello Stoccarda presenti allo stadio Olimpico, per la sfida in programma giovedì 22 gennaio 2026 .

Un numero contingentato e definitivo: la As Roma ha infatti confermato che non verranno messi in vendita ulteriori biglietti per il settore ospiti, invitando espressamente chi ne fosse sprovvisto a non mettersi in viaggio verso la Capitale. Una scelta condivisa con le autorità di pubblica sicurezza per evitare afflussi non controllati e possibili criticità.

I sostenitori tedeschi occuperanno i Distinti Nord-Ovest, settore già predisposto per accogliere la tifoseria ospite, mentre intorno all’evento sportivo è stato predisposto un articolato piano di sicurezza coordinato dalla Prefettura e dalla Questura di Roma.

Il dispositivo scatterà con 24 ore di anticipo rispetto al fischio d’inizio, fissato alle 21, e coinvolgerà l’intero quadrante nord della città.

I controlli prenderanno il via già dal 21 gennaio e interesseranno in particolare i principali punti di accesso alla Capitale.

Le forze dell’ordine monitoreranno costantemente i varchi autostradali, soprattutto quelli utilizzati dai pullman provenienti dalla Germania, così come le stazioni ferroviarie e gli scali aeroportuali, considerati snodi fondamentali per l’arrivo dei gruppi organizzati.

L’obiettivo è intercettare eventuali flussi anomali e prevenire situazioni di tensione prima che si concentrino nelle aree più sensibili.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche al centro storico. Come avviene in occasione delle partite internazionali, monumenti e piazze più frequentate dai turisti saranno presidiati per evitare danneggiamenti o comportamenti che possano mettere a rischio il patrimonio artistico della città.

Le esperienze del passato hanno infatti mostrato come i tifosi stranieri tendano a radunarsi nelle zone più centrali nelle ore che precedono la gara.

Sul fronte della viabilità, nel pomeriggio e in serata scatteranno le consuete limitazioni nell’area del Foro Italico.

Sono previsti divieti di sosta e possibili chiusure temporanee in strade come Lungotevere Flaminio, Lungotevere Thaon de Revel e viale dei Gladiatori, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Per agevolare l’afflusso e il deflusso degli spettatori, il piano prevede anche il potenziamento delle linee bus dirette allo stadio e il prolungamento dell’orario di servizio delle metropolitane.

Una macchina organizzativa imponente, ormai rodata, che accompagna le grandi serate europee dell’Olimpico.

L’obiettivo resta quello di garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, tutelando allo stesso tempo residenti, tifosi e patrimonio urbano, in una città che si prepara ad accogliere migliaia di visitatori sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine.

