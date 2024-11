Ai Musei Capitolini capolavori di Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino

Per la prima volta a Roma esposte la maestosa Pala Gozzi (1520), capolavoro assoluto di Tiziano Vecellio insieme ad altre 5 celebri opere, nelle sale di Palazzo dei Conservatori, ai Musei Capitolini.

L’esposizione, curata da Ilaria Mariani Miarelli, direttrice dei Musei Civici di Roma e da Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche e direttore scientifico della Pinacoteca Podesti, raccoglie 6 meravigliose tele, 5 pale d’altare di grandi dimensioni e una piccola ma lussuosa tempera su tavola.

Si tratta di capolavori provenienti dalla collezione della Pinacoteca Podesti di Ancona, temporaneamente chiusa per lavori di ammodernamento, in un virtuoso esempio di scambi culturali tra amministrazioni.

In mostra è presente la Pala Gozzi di Tiziano del 1520, eseguita per il ricco mercante di Ragusa Alvise Gozzi; la Circoncisione di Gesù Bambino, opera di Olivuccio Ciccarello, interprete principale del rinnovamento della pittura

anconetana che fiorì fra Trecento e Quattrocento; la preziosa Madonna con Bambino di Carlo Crivelli, icona della collezione dorica realizzata dal pittore veneto che visse e operò nelle Marche; la Pala dell’Alabarda di Lorenzo Lotto,

per la chiesa di Sant’Agostino.

Esposta anche la monumentale Crocifissione realizzata da Tiziano per la chiesa di San Domenico in cui il cadorino esplora la tragedia e la sofferenza umana.

La rassegna si chiude con l’Immacolata di Guercino, in cui la delicata figura della Vergine si staglia su un paesaggio marino il cui modello potrebbe essere la baia di Ancona.

“La mostra, in cui sono esposte unicamente opere a soggetto religioso provenienti originariamente dalle chiese di Ancona, rappresenta – spiega Miguel Gotor, ex assessore alla Cultura di Roma Capitale – una prima iniziativa

legata all’imminente Giubileo della Chiesa cattolica. Sancisce inoltre la collaborazione con il capoluogo marchigiano, città indissolubilmente legata alla Santa sede dal 1532 in poi e importante porto dello stato pontificio, uno dei

principali snodi commerciali rivolti verso Oriente.

I capolavori di Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino saranno presenti ai Musei Capitolini dal 26 novembre 2024 al 30 Marzo 2025.

Info Mostra:

Musei Capitolini – Palazzo dei Conservatori, Roma

Orari: tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 19,30, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Tel. +39 060808 (tutti i giorni ore 9,00 – 19.00)

www.museiincomuneroma.it – www.museicapitolini.org – www.arthemisia.it

