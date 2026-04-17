Al Mercato Insieme, i titolari degli esercizi commerciali si autotassano per ripulire l’area verde all’ingresso laterale

Solo recentemente il V municipio era intervenuto attraverso l’Ama e ricorrendo attraverso il pagamento attraverso la formula della extra TARI in quanto non contemplato nel contratto di servizio, alla rimozione di quintali di rifiuti di ogni genere e scaricati nottetempo e nell’oscurità per via dei lampioni mai messi in funzione, da veri e propri delinquenti ambientali.

Un lavoro che purtroppo non ha tenuto conto dei rifiuti scaricati tra la vegetazione che fa da cornice al parcheggio. Purtroppo la piccola area verde all’esterno dell’entrata laterale del mercato è al momento fuori dalle competenze sia dell’AGS che del municipio e quindi ormai da tempo è stata trasformata in una vera e propria discarica e questo tra una vegetazione spontanea alta ormai oltre 120 cm.

Il presidente dell’AGS non potendo far rientrare la spesa necessaria nella manutenzione ordinaria in quanto non contemplata tra quelle riportate nella convenzione, ha sensibilizzato i commercianti affinché partecipassero alla spesa.

C’è stata ovviamente una buona partecipazione e anche senza sprizzare di felicità per farsi carico della spesa, hanno fatto pulire e questo anche per ripiegare condizioni decenti in uno spazio che offriva ormai l’abitat ideale per ospitare animali incompatibili con attività di vendita di prodotti alimentari.

Un giorno e mezzo di lavoro che hanno riportato dignità allo spazio. Purtroppo rimane, ma questo spetta al V municipio obbligare a farlo fare, di far pulire e mettere in sicurezza l’uscita d’emergenza dei sottostanti box auto facenti parte del PUP realizzato sotto il mercato.

Un potenziale pericolo che anche come AbitareA abbiamo segnalato più volte e purtroppo il municipio e la polizia locale continuano a irresponsabilmente a sottovalutare. Che dire? Sperando che non accada mai nulla, altrimenti sarebbero davvero guai

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