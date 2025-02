Al Parco della Pace (Roma) nuovo appuntamento del ciclo I Sabati dell’Orsa

Sabato 8 febbraio 2025, con ritrovo dalle 10.30 alle 11.30, il Parco della Pace di Roma sarà teatro di un nuovo appuntamento del ciclo I Sabati dell’Orsa.

Un’occasione imperdibile per chi ama l’orienteering o desidera avvicinarsi a questo sport, che unisce attività fisica e abilità di orientamento in un contesto naturale unico.

Il Parco della Pace è in via di Monte Stellonara, accanto alla sede della regione Lazio nel XV Municipio.

L’evento

Organizzato dall’A.S.D. Orsa Maggiore, l’allenamento prevede percorsi studiati per tutte le esigenze, dai principianti agli esperti. Muniti di mappa e bussola, i partecipanti dovranno localizzare una serie di punti di controllo disseminati nel parco, mettendo alla prova la loro capacità di lettura della mappa e di osservazione dell’ambiente circostante.

Inoltre, durante l’appuntamento non manca il Trail Orienteering (trail-O), una variante che consente anche alle persone con mobilità ridotta di competere alla pari con i normodotati, offrendo un’esperienza inclusiva e accessibile a tutti.

Per il trail-O il ritrovo è alle 12.30.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni per questo allenamento sono aperte sul sito ufficiale dell’associazione e devono essere completate entro il giorno precedente l’evento. Per ulteriori informazioni su calendario, quote di partecipazione e dettagli organizzativi, visita la pagina asdorsamaggiore.it/sabati-orsa-2025/ oppure contatta l’organizzazione:

Telefono: 329 0954604

Email: info@asdorsamaggiore.it

