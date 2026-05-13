Al roseto torna il Premio Roma

Sabato 16 e domenica 17 maggio al Roseto Comunale torna il Premio Roma, il Concorso Internazionale per Nuove Varietà di Rose, promosso e organizzato dall’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale e dal Dipartimento Tutela Ambientale.

Il premio, giunto all’84esima edizione, nasce nel 1933 ed è considerato uno degli appuntamenti di maggior prestigio nazionale e internazionale nella presentazione di varietà inedite di rose destinate al commercio e alla ricerca florovivavistica.

Quest’anno partecipano 102 varietà di rose presentate da 27 ibridatori provenienti da Francia, Germania, Italia, Irlanda, Sudafrica, Spagna, Polonia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud, Danimarca e Belgio. Le categorie in gara sono: floribunde, coprisuolo e miniature, ibride di tea, arbustive da parco e sarmentose.

Nel corso della prima delle due giornate la Giuria Internazionale valuterà le rose in concorso, mentre domenica dalle ore 18.00 si svolgerà la Premiazione, aperta al pubblico.

“Da oltre ottant’anni il Premio Roma è l’occasione per ritrovarsi ad ammirare le meravigliose varietà di rose e allo stesso tempo godere di uno splendido panorama, da uno dei punti più evocativi che Roma offre. La cura dei giardini è da sempre un vanto per Roma, frutto del lavoro dei giardinieri e delle giardiniere del Servizio Giardini, che ringrazio per il grandissimo impegno che hanno ogni giorno per il nostro patrimonio naturale” dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi che parteciperà alla premiazione.

“Quest’anno abbiamo arricchito di rose anche l’aiuola di Piazzale Ugo La Malfa, che restituiamo alla città completamente riqualificata. Si tratta di un intervento che rientra nel progetto di riqualificazione di 21 aiuole in tutta Roma, per tutelare la biodiversità, restituendo decoro e bellezza alla città” conclude Alfonsi.

La LOCANDINA DEL PREMIO.

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