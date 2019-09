Al teatro Petrolini, “Il mio regno non è…”, di Antono Saccà, ed altro

Presso il teatro Petrolini, in via Rubattino n. 5 (zona Testaccio), in Roma, lunedì 16 settembre 2019, alle ore 21.00, ci sarà una serata teatrale-letteraria, nella quale verrà rappresentata una lettura teatrale dell’Atto Unico del testo “Il mio regno non è…”, del Prof. Antonio Saccà.

La lettura teatrale riguarda una versione drammatica della vicenda umana di Gesù.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Il Cibo e l’Arte” di Loredana Paolesse.

A seguire, ci sarà la presentazione di due libri del Prof. Saccà: “Il professore, la morte e la ragazza” e “La memoria dei ricordi”.

La copertina di ambedue i testi, editi da Armando editore, è curata dal pittore e scultore Carmelo Crea.

La serata si concluderà con un brindisi offerto dall’Associazione Il Cibo e l’Arte.

Pericle Eolo Bellofatto