Al via ciclo visite guidate gratuite al cimitero del Verano

Cinque week-end dedicati alla scoperta dei tesori storici, artistici, monumentali, culturali, letterari custoditi all’interno del Cimitero Monumentale del Verano.

Il nuovo ciclo di appuntamenti per romani, turisti e pellegrini in arrivo a Roma per Giubileo, progettato e organizzato da AMA Cimiteri Capitolini e Roma Capitale, scatta sabato 17 maggio per concludersi domenica 15 giugno .

Il ricco e articolato programma primaverile di visite culturali gratuite a tema, svolte a piedi e della durata ciascuno di circa 2 ore, conta complessivamente su 44 appuntamenti articolati in 11 giornate (tutti i sabati, le domeniche e i festivi del periodo), con l’ausilio di guide specializzate e “audio-assistite” con microfoni e cuffie mono uso.

Tra le novità di quest’anno, un itinerario, ispirato all’Anno Santo in corso, dal titolo – “Il Giubileo della speranza al Verano: dalla Basilica fuori le Mura alla Chiesa della Misericordia” (in calendario il 24 maggio, il 7 e il 14 giugno alle 9.30), che straordinariamente farà tappa anche in 2 chiese: la vicina basilica di San Lorenzo, dove tra l’altro è sepolto Papa Pio IX, e la chiesetta interna al cimitero, meno nota, che verrà aperta per l’occasione e ospiterà un quartetto corale con musiche sacre eseguite dal vivo.

Altro evento speciale, “Trekking urbano: natura, storia e paesaggio al cimitero monumentale del Verano“: una suggestiva passeggiata nel verde che intreccerà natura, paesaggio, arte e storia del cimitero, incontrando anche le specie botaniche più importanti e secolari, condotta da un tecnico del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e da uno storico dell’arte.

Filo “conduttore” del calendario di appuntamenti, “Gardens of 80”, la pace a 80 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, tema a cui è dedicata la “Settimana dei cimiteri storici europei” (23 maggio – 1° giugno) proposta dall’ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe), a cui AMA Cimiteri Capitolini aderisce, con alcuni itinerari programmati su donne e uomini che si sono spesi per la giustizia e la pace.

“Il Cimitero Monumentale del Verano offre alla collettività un luogo di culto e di memoria, ma anche un ricco patrimonio culturale e naturalistico: proprio con l’intenzione di unire diversi racconti di vita e intrecciarli con il complesso naturale in cui sono costuditi, sono stati individuati diversi percorsi tematici. Il ciclo di visite organizzato da Roma Capitale e Ama spa rappresenta un’occasione per cittadini e turisti per scoprire un luogo prezioso che racconta non solo la storia delle persone ma anche della città” ha dichiarato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

“Invitiamo romani, turisti e pellegrini – sottolineano il Presidente di AMA S.p.A., Bruno Manzi, e il Direttore generale, Alessandro Filippi – a visitare il suggestivo patrimonio storico, artistico, culturale custodito all’interno del Cimitero Monumentale del Verano: scenario unico per trasmettere attraverso la memoria e il ricordo ideali di pace e speranza. Queste visite assumono ancora più importanza in un anno in cui Roma ospita l’evento giubilare, con percorsi inediti dedicati all’Anno Santo”.

Le informazioni sul programma di eventi/visite/itinerari e relative prenotazioni (obbligatorie) sono disponibili e consultabili sul sito www.cimitericapitolini.it. Tutti gli eventi sono gratuiti.

