Al via i cantieri per il capolinea provvisorio del tram 19 in Prati: rientro in servizio atteso a inizio 2027

Un nuovo cantiere prende forma nella mappa dei lavori pubblici della Capitale per ripristinare uno dei collegamenti su ferro più strategici dell’area nord-ovest.

Hanno preso ufficialmente il via le operazioni per la realizzazione della stazione di testa temporanea che ospiterà la linea 19 del tram nel tratto compreso tra viale delle Milizie, ponte Matteotti e piazza Risorgimento.

L’annuncio è arrivato dall’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. La nuova sede tranviaria avrà una sede protetta larga circa 7 metri e verrà posizionata a ridosso del marciapiede.

Una scelta logistica che, nelle intenzioni dell’amministrazione capitolina, non dovrebbe soffocare la viabilità ordinaria: la conformazione dell’asse stradale consentirà infatti di conservare la doppia corsia riservata al transito delle automobili.

Lo snodo di Prati: il ritorno sui binari previsto nel 2027

Per rivedere i convogli sfrecciare nel rione Prati bisognerà tuttavia attendere la fine del cantiere. Stando alle stime fornite dal Campidoglio, il ripristino della linea e la riattivazione del servizio sulla tratta sono previsti soltanto per i primi mesi del prossimo anno.

Una riapertura ritenuta cruciale per alleggerire la pressione sui bus e restituire un’interconnessione chiave tra la linea A della metropolitana, il polo giudiziario di Lepanto, i complessi militari e gli istituti scolastici del quadrante, a partire dai licei Mamiani e Tacito.

Resta ora da verificare se le tempistiche stimate sulla carta verranno effettivamente rispettate o se l’ennesimo cantiere finirà per prolungare i disagi per la cittadinanza.

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