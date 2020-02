Al via i collaudi per riapertura Stazione ferroviaria Vigna Clara

La riapertura della stazione di Vigna Clara è ormai prossima. Sono infatti iniziati, da parte di RFI, i collaudi indispensabili per aprire la nuova fermata e avviare il servizio. I treni simuleranno il percorso sulla nuova tratta mentre i tecnici saranno impegnati nel testare l’impatto sugli edifici, misurando vibrazioni e rumore. L’annuncio è in una nota del Campidoglio.

La riapertura della stazione fa seguito all’intesa approvata lo scorso anno da Roma Capitale con RFI, per il completamento del raddoppio della linea Vigna Clara-Valle Aurelia e lo sblocco dei lavori di chiusura dell’anello ferroviario con la realizzazione del nodo di scambio a Tor di Quinto.

La stazione, costata cento miliardi di lire, fu inaugurata nel 1990 in occasione dei Mondiali di calcio e restò in servizio solo per otto giorni. Al termine di una vicenda lunga e complicata è arrivata la sentenza del Tar che, dopo numerose battaglie legali, ha sbloccato la situazione.

Una notizia importante per il quadrante Nord Est di Roma dove quest’opera è attesa da trent’anni, commenta il Campidoglio. Grazie ai lavori di RFI, sta per entrare in funzione una linea ferroviaria che rappresenta una valida alternativa a chi abita e lavora in questo territorio. Ed è il primo passo per completare l’anello ferroviario, la linea che corre attorno al centro città e si collega alla restante rete del trasporto pubblico.