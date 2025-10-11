Al via i lavori di ripristino del cavalcavia della via del Mare

Partiranno nella notte di lunedì 13 ottobre (con l’allestimento del cantiere) i lavori di ripristino del cavalcavia sulla via del Mare, all’altezza di Via delle Calle nel Municipio X. Un intervento che consentirà di sanare definitivamente l’infrastruttura, rendendola pienamente funzionale alla viabilità.

Il ponte era stato danneggiato nel 2018 da un mezzo pesante. A partire dal 2022, il Dipartimento Liavori Pubblici ha riavviato l’iter tecnico e progettuale, rimasto a lungo fermo, per giungere oggi all’avvio del cantiere.

I lavori prevedono la sostituzione completa della trave danneggiata, un’opera complessa che sarà realizzata esclusivamente in orario notturno per ridurre l’impatto sulla circolazione.

L’obiettivo è completare l’intervento entro il 31 dicembre 2025.

Il cronoprogramma darà luogo a chiusure parziali o totali a seconde delle necessità del cantiere.

Fase 1 – Lavori preparatori sull’estradosso dalle 21:30 alle 04:45: durata prevista 10 notti, con chiusura totale al traffico del ponte.

Fase 2 – Lavori sull’intradosso dalle 21:30 alle 05:30: durata prevista 45 notti, con viabilità sul ponte sempre garantita mediante una corsia libera e con modifiche temporanee alla viabilità della sottostante Via del Mare.

Fase 3 – Smobilizzo cantiere dalle 21:30 alle 04:45: durata prevista 5 notti, con chiusura totale al traffico del ponte.

“Ci siamo trovati di fronte a una situazione ferma da anni – dichiara l’assessora alle Infrastrutture e ai lavori pubblici, Ornella Segnalini -, ma grazie al lavoro del Dipartimento e alla collaborazione con il Municipio X siamo riusciti a sbloccare un intervento necessario che oggi ha finalmente una data certa. La data di avvio è stata individuata in accordo con la Polizia Locale e con il Municipio, scegliendo il periodo successivo alla stagione estiva e alla conclusione dei cantieri giubilari su via del Mare e via Cristoforo Colombo, così da evitare interferenze con i flussi turistici e con i principali assi di traffico”.

“Si tratta di un intervento di messa in sicurezza fondamentale, che il Municipio X ed il quadrante di Acilia attendono da anni – aggiunge il presidente del Municipio X Mario Falconi – su una via di collegamento strategica per l’attraversamento della Via del Mare. Voglio ringraziare l’Assessora Segnalini per il grande impegno e la determinazione nell’affrontare la questione, segno dell’attenzione di Roma Capitale alle problematiche del nostro territorio”.

Deviazioni del Trasporto Pubblico Locale

I lavori richiederanno una deviazione dei collegamenti bus gestiti da Atac 04, 016 (anche la versione festiva) e di notte nME. A deviare sarà anche la linea 08, gestita dall’operatore privato Bis.

Le linee 04 e 016, direzione piazzale stazione del Lido e via dei Monti di San Paolo, da via di Acilia altezza di via di Saponara proseguiranno per via di Saponara, via Amedeo Bocchi, via Achille Funi, via Roberto Crippa, di nuovo via di Saponara, viale Enrico Ortolani, il viadotto Nuttal, via Ostiense, viale dei Romagnoli, quindi normale percorso; direzione largo Rodolfo Villani e piazza Antifane, nessuna deviazione.

Per quanto riguarda la 016F, verso via dei Monti San Paolo, da via di Acilia altezza di via di Saponara continuerà sulla stessa strada per poi passare su via Amedeo Bocchi, via Achille Funi, via Roberto Crippa, via di Saponara, viale Enrico Ortolani, il viadotto Nuttal, via Ostiense e viale dei Romagnoli, poi normale percorso; direzione via Torcegno: normale itinerario.

La 08, solo verso Monti San Paolo, sarà deviata su via di Saponara.

Per quanto riguarda la notturna nME, verso piazzale stazione del Lido, da via Ostiense altezza di via di Ponte Ladrone, proseguirà per via di Ponte Ladrone, via Fabiano Landi, via Giuseppe Fagnano, via Daniele da Samarate, piazza San Leonardo da Porto Maurizio, via di Acilia, via di Saponara, via Amedeo Bocchi, via Achille Funi, via Roberto Crippa, di nuovo via di Saponara, viale Enrico Ortolani, il viadotto Nuttal, via Ostiense, viale dei Romagnoli, normale percorso; direzione capolinea di piazza Venezia: normale itinerario.

Nelle ore di cantiere, saranno sospese le fermate numero 76757, 76758, 76676, 76677 e 76761.