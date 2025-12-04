Al via i lavori per il Fosso dell’Acqua Acetosa: ponti e microtunnel contro allagamenti e dissesto idrogeologico

Questa mattina giovedì 4 dicembre 2025, gli assessori Fabrizio Ghera (Tutela del Territorio) e Manuela Rinaldi (Lavori Pubblici) hanno effettuato un sopralluogo sul Fosso dell’Acqua Acetosa, nel quartiere Laurentino, dove sono in corso importanti lavori di mitigazione del rischio idrogeologico.

L’intervento, finanziato con 7,6 milioni di euro e parte di un pacchetto complessivo di 23,5 milioni per il IX Municipio, punta a proteggere un’area spesso soggetta a esondazioni, in particolare nel sottopasso di Via Cristoforo Colombo/Via Pontina.

“Investire in infrastrutture moderne è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini – ha spiegato l’assessore Rinaldi –. La Regione Lazio conferma così il suo impegno concreto per la protezione del territorio”.

Il progetto prevede opere complesse e innovative:

la risagomatura dell’alveo del fosso per circa 1.600 metri;

la demolizione di quattro manufatti che ostacolano il deflusso delle acque, sostituiti da un unico ponte carrabile e dall’attraversamento dell’acquedotto con un sistema a sifone;

l’adeguamento del sottopasso di Via C. Colombo/Pontina con microtunnel in calcestruzzo armato;

la realizzazione di tre vasche di laminazione in grado di accumulare fino a 300.000 metri cubi d’acqua, limitando l’impatto delle piene sulle zone circostanti.

“Questi interventi, insieme a quelli già avviati sul Fosso Malafede e sul canale Palocco a Madonnetta, rappresentano un passo concreto per rendere Roma più sicura e resiliente”, ha aggiunto l’assessore Ghera.

Il progetto rientra in un più ampio programma della Regione e del PNRR dedicato alla mitigazione del rischio idrogeologico, con interventi anche sul Fosso di Vallerano e altre aree del Municipio IX, per garantire sicurezza, vivibilità e protezione dalle emergenze idrauliche ai cittadini dei quartieri più esposti.

