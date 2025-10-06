Al via i lavori per la nuova rotatoria di via Casilina e via Siculiana

Questa mattina, è ufficialmente partito il cantiere che trasformerà uno degli snodi più trafficati del Municipio VI.

Alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, è stata inaugurata la costruzione della nuova rotatoria all’incrocio tra via Casilina e via Siculiana, un intervento pensato per dare respiro alla mobilità cittadina e rendere più sicure le strade.

Non si tratta di una semplice rotonda: il progetto prevede anche una nuova strada di collegamento lunga circa 140 metri, completa di illuminazione pubblica e rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, che faciliterà il traffico verso Borghesiana e Vermicino attraverso via Carlo Fornara.

Un piccolo, ma fondamentale, tassello per fluidificare la viabilità e migliorare l’accesso alle stazioni della linea C della metropolitana.

L’opera è finanziata con i fondi del Giubileo 2025 e risorse del Bilancio di Roma Capitale. La complessità del progetto ha richiesto un’attenta pianificazione: la morfologia del territorio, le procedure espropriative e le varianti urbanistiche hanno imposto una revisione del cronoprogramma, ma oggi i lavori sono finalmente partiti.

“Siamo davanti a un intervento importantissimo che aumenterà la sicurezza e migliorerà la viabilità”, ha dichiarato Gualtieri. “Non è solo una rotatoria: si tratta di un collegamento tra quadranti, di una riqualificazione delle strade, dei marciapiedi e dei sistemi di raccolta delle acque”.

