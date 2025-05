Al via il Conclave, oggi la prima fumata per l’elezione del nuovo Papa

Il sole romano ha fatto appena in tempo a filtrare tra le colonne di Piazza San Pietro quando, nella Basilica più famosa del mondo, ha avuto inizio una delle cerimonie più solenni e cariche di significato della cristianità: la Messa Pro eligendo Romano Pontifice.

È il primo atto ufficiale di un evento che, cattura gli occhi del mondo intero: il Conclave per l’elezione del 267esimo Papa.

Alle 16 in punto, le porte della Cappella Sistina si chiuderanno con la formula secolare extra omnes, “fuori tutti”.

Dentro, 133 cardinali elettori, venuti dai cinque continenti, si sono stretti tra gli affreschi di Michelangelo per affrontare un compito carico di responsabilità storica e spirituale.

Da oggi, e per tutto il tempo necessario, il mondo esterno resterà fuori, in attesa. Dentro, solo preghiera, confronto, e schede.

Il primo segnale atteso è la fumata delle 19:00. Se sarà nera, vorrà dire che ancora non c’è accordo. Se sarà bianca, annuncerà al mondo che un nuovo Papa è stato eletto.

Ma nessuno si illude che la scelta sarà immediata: la soglia per l’elezione è la più alta di sempre, con un quorum fissato a 89 voti. Il peso dell’eredità di Papa Francesco – fatta di aperture, dialogo e ferme condanne alla guerra – grava sulle spalle dei cardinali.

Tra i corridoi vaticani, il nome più sussurrato è quello del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, stimato per equilibrio e diplomazia.

Si dice che abbia già in mano una cinquantina di voti, ma la strada per i due terzi è ancora lunga. In alternativa, altri nomi cominciano a circolare nei gruppi più silenziosi: c’è chi guarda all’Africa, chi a candidati più giovani, chi sogna una figura di rottura.

