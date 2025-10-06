Al via il parcheggio interrato sul Lungotevere dei Mellini, tra polemiche e preoccupazioni

Il rumore dei cantieri ha ricominciato a farsi sentire sul Lungotevere dei Mellini, nel cuore di Roma, a pochi passi da piazza Cavour e dallo storico Castel Sant’Angelo. Qui sono finalmente iniziati i lavori per un parcheggio interrato su due piani, destinato ad ospitare 273 auto.

Un progetto atteso da oltre dieci anni, inserito nel Piano Urbano Parcheggi, ma rimasto fermo tra conferenze, permessi e visti burocratici.

La partenza dei lavori, però, non è passata inosservata. Residenti e consiglieri comunali hanno alzato subito la voce: “Preoccupazioni per la sicurezza degli edifici storici, per i rischi idraulici e per la coerenza con le nuove aree pedonali circostanti”, spiegano i rappresentanti di Azione.

Lo stesso quadrante ospita infatti piazza Pia, una delle opere più importanti del Giubileo 2025, e presto altri parcheggi interrati, come quello di largo Capponi e di piazza Risorgimento, andranno a completare il mosaico della mobilità urbana.

Secondo l’assessore municipale alla mobilità, Adriano Labbucci, “il Lungotevere dei Mellini rientra tra gli interventi necessari per facilitare la sosta in zona, ma resta fondamentale pianificare tutto in continuità con le opere pedonali e storiche della città. Non basta scavare: la sicurezza e l’armonia urbana devono venire prima di tutto”.

La tensione cresce anche per questioni tecniche: gli scavi supereranno i sette metri di profondità, mentre nel 2023 la Regione Lazio ha concesso una deroga riducendo la distanza minima dal muraglione del Tevere, provocando il ricorso al Tar da parte dei cittadini contrari. Un vero e proprio braccio di ferro tra amministrazione, tecnici e residenti, che si annuncia lungo e complesso.

Tra polemiche, permessi e cantieri che prendono vita, il Lungotevere dei Mellini si prepara a trasformarsi.

Ma la domanda resta: riuscirà Roma a conciliare posti auto, tutela del patrimonio storico e sicurezza dei cittadini? Una sfida che, come sempre nella Capitale, si gioca metro dopo metro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.