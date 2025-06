Al via la bonifica della discarica abusiva di Tor Cervara

Con una determinazione Dirigenziale emessa mercoledì 25 giugno, l’amministrazione comunica che lunedì 7 luglio 2025 alle ore 7:00 avrà inizio l’intervento di ufficio per la rimozione, raccolta e trattamento dei rifiuti nell’area di Tor Cervara, – con successiva opera di bonifica della stessa – area di cui ci siamo occupati già con un nostro articolo già nel marzo 2024, e a seguito del quale l’Amministrazione Municipale aveva chiuso l’accesso alla stessa, impedendo ai veicoli di entrare per effettuare ulteriori sversamenti di rifiuti.

Seguiranno aggiornamenti in base alle ulteriori informazioni di cui verremmo in possesso relativamente alla bonifica programmata.

