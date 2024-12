Al via la campagna “Ama carta e cartone”, per sensibilizzare romani a corretta raccolta differenziata durante le festività

Molti romani occupati in questi giorni nello shopping natalizio si sono chiesti cosa fossero i due scatoloni giganti apparsi a via Cola di Rienzo e al centro commerciale Maximo di via Laurentina.

L’arcano è presto svelato, si tratta di un’istallazione pensata per lanciare “AMA carta e cartone”, la campagna di comunicazione, promossa da Ama, Comieco e Roma Capitale.

Lo comunica Ama S.p.A. in una nota

Da oggi e per tutto il periodo natalizio, per proseguire poi fino a febbraio, si rafforza il messaggio sull’importanza di differenziare più e meglio carta e cartone, utilizzando i contenitori blu: è dall’impegno dei cittadini che dipende l’effettivo recupero e riciclo dei materiali cellulosici garantiti da Ama e Comieco.

Per una corretta raccolta differenziata di carta e cartone prima di conferire i materiali nel cassonetto blu bisogna adottare pochi e semplici accorgimenti.

Scatole e scatoloni vanno appiattiti e compressi per ridurne il volume, se il sacchetto che contiene i materiali è di plastica o bioplastica va svuotato e non gettato nel cassonetto della carta, contenitori e vaschette per alimenti in carta (ad esempio cartoni per la pizza) vanno privati dei residui di cibo prima di essere conferiti. Piccoli gesti che però producono un grande beneficio per l’ambiente.

“Incrementare i quantitativi di materiali riciclati e avviati a nuova vita è una delle nostre principali priorità – sottolinea il Presidente di Ama S.p.A. Bruno Manzi – in particolare in queste giornate in cui, come è normale, aumenta in modo esponenziale la quantità di rifiuti prodotti.

Per quanto riguarda carta e cartone Ama sta mettendo in campo un impegno di risorse considerevole allo scopo di aumentare quantità e qualità dei volumi raccolti.

Oltre ad incrementare i mezzi adibiti alla raccolta stiamo terminando il posizionamento di 1000 cassonetti aggiuntivi riservati alla carta. Nel ringraziare Comieco e Roma Capitale per la partnership rivolgo un sincero augurio di buon Natale alle romane e i romani”.

“Roma ha un grande potenziale: tra la carta che finisce nel cassonetto sbagliato e materiali diversi dalla carta che invece vengono messi nel contenitore blu, stimiamo si “perdano” almeno 85mila tonnellate l’anno di carta e cartone (circa 2/3 di quello che attualmente Comieco avvia a riciclo) – commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco.

Un vero e proprio ‘tesoretto’ che, se correttamente raccolto, significherebbe aumentare di circa 7 milioni di euro i corrispettivi economici che il Consorzio riconosce ad Ama per l’avvio a riciclo.

Corrispettivi aggiuntivi che potrebbero incrementare ancora di un milione di euro se le frazioni estranee presenti nella raccolta della carta – mediamente sopra il 10% – venissero dimezzati.

Senza contare gli ulteriori potenziali benefici ambientali ed economici – tra mancati costi di lavorazione per la presenza di materiali estranei e di smaltimento in discarica – che derivano da una buona raccolta differenziata.

La campagna raggiungerà i romani attraverso vari canali: affissioni stradali, panelli digitali e filmati nelle fermate metro e sui bus, spot nelle sale cinematografiche oltre che post sugli spazi social, tra cui neonato canale Whatsapp di Ama.

L’iniziativa sarà poi supportata da alcuni influencer particolarmente seguiti soprattutto dai più giovani. La prima che presterà il volto alla campagna sarà la influencer/youtuber Giulia Latini “Blonditudo”, altri testimonial verranno “svelati” nelle prossime settimane.

