Al via la riqualificazione del parco di via Casale Caletto

Sono stati avviati i lavori di completa riqualificazione del parco di Via Casale Caletto nel municipio V dove, con un intervento progettato dal Dipartimento capitolino tutela ambientale, è prevista la realizzazione di un playground polivalente attrezzato per il basket e il calcetto.

La piccola area gioco adiacente verrà ampliata e dotata di una struttura a due torri con scivoli e ponte a corda e un’altalena doppia. L’area ludica sarà pavimentata con gomma antitrauma.

Saranno, inoltre, allestiti un tavolo da ping pong e un tavolo da pic nic. I lavori saranno completati entro febbraio 2025.

“Con questo intervento atteso da anni, manteniamo un impegno preso per restituire al quartiere un parco completamente rinnovato riqualificando il campo sportivo e i giochi per bambini che da molto tempo versano in uno stato di abbandono. Un intervento che si aggiunge ad altri realizzati nel municipio V tra i quali la riqualificazione delle aree ludiche al parco Taverna, a Villa Gordiani e al parco Tor Tre Teste.

Grazie a investimenti per oltre 5 milioni di euro e al lavoro di serrata programmazione e progettazione del Dipartimento tutela ambientale sono oggi 99 le aree ludiche e 38 i playground e le aree fitness già riqualificati in tutti i municipi.

Prosegue il nostro impegno per restituire alla città aree ludiche e sportive sicure e attrattive, tanto importanti per favorire la socialità e migliorare la qualità della vita nei quartieri” dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma capitale.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.