Al via la riqualificazione della scarpata di fronte alla Stazione Tiburtina

Come già preannunciato dal Presidente del IV Municipio Umberti in occasione dell’inaugurazione della rambla di Pietralata, il prossimo ottobre partiranno i lavori di riqualificazione della scarpata della scarpata frontale della Stazione Tiburtina.

L’opera rientra nel Contratto di Valorizzazione Urbana, approvato con la Deliberazione Giunta Capitolina n. 283 del 4 ottobre 2012, approvata allo scopo di trasformare un’area da molti anni degradata in uno spazio funzionale.

L’intervento prevede la suddivisione in 3 aree:

1) Pulizia e sistemazione della scarpata tufacea naturale

2) Realizzazione della scala pedonale a 4 rampe e sistemazione dell’accesso all’ascensore del parcheggio che collegherà via dei Monti di Pietralata con piazzale Spadolini, migliorando l’accessibilità alla stazione e al parcheggio interrato P6

3) Rimozione di arbusti infestanti e valorizzazione della rupe tufacea con il taglio delle alberature degradate

Umberti, nel presentare l’intervento previsto in autunno, ha dichiarato: “Porteremo a termine un’altra incompiuta che stava dentro al cassetto a prendere polvere! Un altro passo avanti per una città più bella, vivibile e connessa“.

