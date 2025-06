Inaugurata la Rambla di Pietralata

Il pomeriggio di mercoledì 25 giugno si è tenuta a via delle Cave di Pietralata la manifestazione di inaugurazione della Rambla di Pietralata.

Presenza istituzionale molto nutrita, che ha visto in prima fila il Presidente del Municipio Umberti ed il Sindaco Gualtieri, nonché molti tra assessori e consiglieri del Municipio, per un’opera annunciata in pompa magna nei giorni scorsi e che ha visto la partecipazione di molti cittadini.

Il Presidente Massimiliano Umberti nell’aprire gli interventi ha detto che “oggi è una di quelle giornate in cui i sogni si realizzano, perché noi facciamo politica per veder realizzate opere del genere. Concludiamo un’altra incompiuta, un’opera datata 2012, che ha visto il susseguirsi di 3 sindaci da quando quest’opera è stata pensata. La Rambla sarà un portale di accesso ad un’area dove nasceranno opere importantissime che rigenereranno il tessuto urbano di Pietralata. Ricordiamo tra le altre Rome Technopole, la casa delle famiglie, il Centro di eccellenza per persone con disabilità, per finire con lo stadio della Roma, con più di un miliardo di euro di investimenti. Ma sarà anche un luogo di aggregazione per il quartiere, con una piazza, un’area giochi ed una fitness“. Umberti ha terminato ringraziando anche anche il SIMU per aver appena sbloccato la bonifica della scarpata di fronte alla Stazione Tiburtina, che consentirà la realizzazione della passerella che collegherà la stazione con via dei Monti di Pietralata. “Un’altra opera data 2012 che entro il prossimo anno vedrà la luce” ha concluso Umberti.

Per il Sindaco Roberto Gualtieri “tra le tante incompiute della città questa è stata una delle più difficili e complesse. L’impegno del Municipio su questa opera è stato straordinario, perché questo era un intervento che si era inabissato, come spesso è accaduto in questi anni a Roma. In questo quadrante serviva un grande spazio pubblico, e questo luogo è passato dall’essere una discarica ad una piazza, cambiando completamente la fisionomia della zona. E i nostri quartieri hanno bisogno di luoghi dove sentirsi parte di una comunità“. Gualtieri ne ha approfittato per ricordare che il progetto è stato realizzato “adiacente ad un’area dove realizzeremo 9 ettari di area verde, laddove ora c’è il degrado assoluto, con l’attuazione del progetto complessivo dello stadio della Roma che prevede la realizzazione di una delle più grandi aree verde della capitale, fruibile da tutti i cittadini e non solo da chi ha case abusive“.

“Tutto ciò” ha concluso il Sindaco “rientra in un quadro di interventi che vuole fare di Pietralata un modello di rigenerazione e di trasformazione della città“.

Per l’Assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini: “si tratta di un’opera qualitativamente molto importante. Uno spazio del costo di 5 milioni di euro, una cifra non indifferente, che con la sua depavimentazione va ad invertire la tendenza delle isole di calore, grazie inoltre all’utilizzo di materiali chiari e di scorrimento di acqua“.

Il capogruppo PD in Municipio Federico Proietti ad abitarearoma.it ha detto che “finalmente un’altra incompiuta del nostro territorio arriva a completamento. Ora continuiamo ad andare avanti per terminare quello che avevamo nel nostro programma e rendere sempre più alta la qualità del nostro territorio.”

La manifestazione è quindi proseguita con “Rambla è Fashion”, evento che ha animato la piazza fino a tarda serata, con la Sfilata dell’Istituto Aniene – Sistema Moda “Micol Fontana” e che tra negli intermezzi ha visto l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri.

Al termine della manifestazione il Sindaco si è infine intrattenuto con molti sostenitori del Comitato Pro Stadio, che gli hanno manifestato il proprio sostegno nella realizzazione dell’opera.

