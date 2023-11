Al via la XXI edizione della Mostra Micologica a Villa De Sanctis

“Nei giorni 11 e 12 novembre 2023 sarà in esposizione, nella splendida cornice della Casa della Cultura – Villa De Sanctis, in via Casilina 665 Roma, la mostra “I funghi e il bosco” organizzata dal Municipio V in collaborazione con Nuova Micologia – Associazione di Studi Micologici, giunta quest’anno alla XXI edizione.

L’immancabile appuntamento di stagione si propone di sensibilizzare i cittadini sul consumo responsabile e sulla corretta raccolta dei funghi epigei spontanei, rispettando l’ambiente e tutelando la biodiversità.

“La XXI edizione della mostra – dichiara Mauro Caliste il presidente del Municipio – intende in particolare fornire un’ampia veduta d’insieme delle specie di funghi presenti nel Lazio e del loro habitat e informare sulla loro commestibilità o pericolosità. I visitatori potranno ammirare il variegato e meraviglioso regno dei funghi, assistiti da esperti micologi che, oltre a descrivere le centinaia di specie esposte, risponderanno alle diverse curiosità relative al mondo dei funghi: dai luoghi più adatti alla ricerca alle varie utilizzazioni gastronomiche”.

La mostra avrà inoltre come valore aggiuntivo delle conferenze tenute da esperti micologi. In particolare, la conferenza di sabato 11 novembre, ore 16.00, avrà come tema “Funghi: meraviglie della natura”, a cura del noto esperto micologo dr Pieremilio Ceccon.

La mostra sarà aperta sabato 11 novembre alle ore 10.00 e proseguirà fino alle ore 13.00 per poi riaprire dalle 14.30 e fino alle 18.30. Domenica 12 novembre sarà mantenuto lo stesso orario. L’ingresso alla mostra e alle conferenze è libero e gratuito.

I visitatori, oltre ad ammirare i funghi esposti, potranno iscriversi ai corsi di micologia e sulle erbe eduli organizzati da Nuova Micologia, consultare le numerose pubblicazioni esposte in un apposito settore, apprezzare la galleria fotografica proposta nei vari locali della Casa della Cultura e osservare al microscopio le varie tipologie di spore (“semi”) dei funghi”.

Così in una nota il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste