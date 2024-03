Alberature stradali, effettuate potature e messe a dimora nuove piante a via Blaserna

Ripristino e cura delle alberature stradali in Via Pietro Blaserna: messi a dimora 45 nuovi alberi di Giuda e potate 25 piante.

Il Dipartimento Tutela Ambienale, alla presenza dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e del Presidente del Municipio XI Gianluca Lanziono, ha effettuato abbattimenti di alcuni alberi che sono stati sostituiti con le nuove essenze.

“Con questo intervento prosegue il piano di messa a dimora di oltre 5.600 alberature che sta interessando strade, piazze e aiuole in tutti i municipi di Roma. Tra gli interventi recenti quello effettuato nel quadrante di Via Benaco nel municipio II dove sono stati messi a dimora oltre 120 ligustri. Quanto alla cura delle alberature sono previste prossime operazioni di potatura in Via della Magliana e Viale Marconi. Ricostituiamo i filari delle alberature stradali e piantiamo nuovi alberi, per compensare gli abbattimenti eseguiti in passato, restituire bellezza e migliorare la qualità ambientale nei quartieri, contribuendo ad adattare la città al cambiamento climatico in atto” dichiara l’Assessora Alfonsi.

“Per troppi anni non sono stati piantati nuovi alberi nella nostra città. Si è proceduto all’abbattimento di quelli giunti a fine ciclo vitale, ma non sono stati sostituiti con nuove piante. Grazie al lavoro dell’Assessora Alfonsi e del Dipartimento Tutela Ambientale abbiamo invertito la rotta. L’intervento iniziato oggi a Marconi ne è una dimostrazione concreta: via Pietro Blaserna sarà più bella, più verde e contribuirà a ridurre gli effetti del cambiamento climatico” aggiunge il Presidente Lanzi.

