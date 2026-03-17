Albero crolla a Montesacro: paura in strada, auto distrutte

Un boato improvviso, poi la corsa fuori dai palazzi. È stato un pomeriggio di paura quello vissuto oggi, martedì 17 marzo, in via Carlo Dossi, nel quartiere Montesacro, dove un grosso albero è crollato all’improvviso, sfiorando la tragedia.

Solo il caso ha evitato conseguenze ben più gravi: in quel momento, infatti, nessuno stava transitando sul marciapiede né all’interno delle auto coinvolte.

Il crollo nel cuore del quartiere

L’incidente è avvenuto nel pieno del pomeriggio, in una zona densamente abitata. Il fusto, probabilmente indebolito anche dalle forti raffiche di vento che stanno colpendo la Capitale – proprio mentre è in corso un’allerta meteo gialla – ha ceduto di schianto.

Nella caduta, l’albero si è abbattuto su una vettura parcheggiata, distruggendola. I rami hanno poi colpito altri veicoli in sosta e danneggiato parte della facciata di un edificio adiacente.

L’intervento dei soccorsi

Decine le chiamate al numero di emergenza. In pochi minuti la zona è stata raggiunta dai soccorsi:

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area, rimuovendo i rami e liberando il passaggio

La Polizia Locale di Roma Capitale ( III Gruppo Nomentano ) ha chiuso al traffico la strada, deviando la circolazione già da via Capuana

Il Servizio Giardini è stato allertato per la rimozione dei detriti e le prime verifiche sulla stabilità della pianta

Nessun ferito, ma resta l’allarme

I controlli hanno confermato che, fortunatamente, non ci sono feriti. Ma l’episodio riaccende le preoccupazioni dei residenti sullo stato delle alberature del quartiere.

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