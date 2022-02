Alfonsi, Muratella: Obiettivo: una città attenta ai diritti degli animali

“Roma deve tornare ad essere una città amica degli animali. Stiamo lavorando per rendere le nostre strutture più accoglienti e in grado di curare al meglio i cani e i gatti attualmente accolti”, dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, oggi in visita al Canile della Muratella.

Nelle strutture capitoline – fanno sapere dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti – sono accolti 844 cani, di cui 537 nei canili comunali e 307 in quelli convenzionati. Sono 662 invece i gatti ospiti dei gattili, di cui 217 nell’Oasi felina capitolina e 445 nei gattili convenzionati.

“Riconosciamo il grande valore del contributo dei volontari e degli operatori delle strutture, che ospitano tantissimi cani e gatti. Tutti hanno diritto ad essere curati e a trovare una famiglia accogliente. Il nostro obiettivo è trovare una casa ad ognuno di loro”.Continua l’Assessora Alfonsi.

“Tante situazioni diverse che però ruotano intorno ad un unico fulcro, la necessità di ritrovare l’affetto di persone pronte ad accogliere. Molti animali vengono da percorsi difficili, da condizioni dolorose.

La progettazione per l’ospedale pubblico veterinario, il primo di Roma e nel Lazio, e l’aumento di oltre 1,8 milioni per la gestione dei canili, vanno in questa direzione: tutelare i diritti degli animali, curandoli e trovando loro una famiglia, promuovendo le adozioni e migliorando l’ambiente in cui gli animali sono accolti”. Conclude l’Assessora Alfonsi.