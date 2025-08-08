Alla GNAM, in mostra le opere di Ahmet Gunestekin e la collettiva “Da Shangai a Roma”

Rimanere a Roma nel mese di agosto e non avere nessuna voglia di combattere il sole implacabile e il caldo torrido standosene chiusi in casa, può suscitare la determinazione (come a me capita da diversi anni) di programmare, durante il mese, visite ai più importanti musei della Capitale.

Questa mattina è toccato alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e contemporanea. Qui ho avuto la gradita sorpresa di ammirare due belle mostre temporanee: la prima formata da opere dell’artista curdo-turco Ahmet Gunestekin, la seconda è una collettiva di vari artisti cinesi, dal titolo, abbastanza insignificante, “Est-Ovest, da Shangai a Roma”, con opere di vari artisti cinesi mescolate, non si capisce bene in base a quali criteri, con opere di importanti artisti italiani quasi tutti scomparsi: Burri, Schifano, Guttuso, Vedova, Balla, Sironi, ecc.

L’impressione che ne abbiamo tratto, a prescindere dall’incomprensione di alcuni criteri, è questa: tanto Gunestekin, quanto i differenti artisti cinesi, pur utilizzando linguaggi propri dell’arte moderna e contemporanea, non hanno alcuna intenzione di prendere le distanze dalla dura e dolorosa realtà del mondo contemporaneo (guerre, devastazioni, massacri, stragi, morti sul lavoro, calamità naturali e artificiali, cambiamenti climatici, esodi forzati di popolazioni e così via elencando sofferenze su sofferenze), ma considerano l’arte come dei migliori strumenti per rappresentare oggettivamente tutti gli aspetti sgradevoli della realtà, per far crescere la consapevolezza nel pubblico dei rischi e del baratro di fronte al quale si trova l’intera umanità, e, infine, adoperano l’arte come fondamentale mezzo di cambiamento.

Osservare, tanto per fare un esempio, la sconvolgente installazione Yoktunuz (eravate assenti) di Gunestekin: una scultura di 12 metri per 4 formata dell’accumulo di centinaia di oggetti quotidiani raccolti tra le macerie di Diyarkabar, città distrutta, con tutti i suoi abitanti, in uno dei tanti episodi del lungo conflitto turco-curdo. Accanto a questa installazione vi è Picco di memoria, composta da migliaia di povere scarpe di persone che persero la vita in scontri di guerra, in incidenti nelle miniere, durante gli spostamenti forzati di centinaia di persone a seguito della distruzione dei loro villaggi.

Insomma: una visita per niente accademica o formale, che mi riconcilia con le mie “anacronistiche” concezioni pedagogiche e sociali sull’arte di tutti i tempi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.