Alla ricerca della palina toponomastica in Via Giulio Minervini

Residenti in via Giulio Minervini (Saline - Ostia Antica) - 21 Agosto 2019

“Dopo 18 mesi di richieste anche in collaborazione con il locale CdQ, i residenti di via Giulio Minervini a Saline (Ostia Antica) aspettano ancora la palina toponomastica in sostituzione della precedente ormai fatiscente e pericolosa.

Ormai dopo 18 mesi di inutile attesa viene spontaneo chiedersi: “La promessa palina toponomastica sostitutiva in via Giulio Minervini angolo via Antonio Taramelli “chi la vista?”

Come dire: La pazienza non manca, dell’ottimismo ne facciamo una virtù!

Ma dopo 18 mesi di richieste, solleciti, protocolli, incontri, promesse del tipo “massimo una settimana tutto sarà risolto!” la pazienza e l’ottimismo iniziano a vacillare!!!

Possiamo, dopo 18 mesi essere e sentirci delusi, presi in giro, trattati come cittadini di serie B e ribadiamo la pazienza e l’ottimismo continua a contraddistinguerci…..

Al dunque, carissimo Assessore LLPP-URBANISTICA-MOBILITA’ X Municipio, con stile, eleganza ed educazione, possiamo sperare di veder installata la suddetta palina toponomastica nei prossimi 18 mesi?

Grazie….I residenti di Via Giulio Minervini angolo via Antonio Taramelli Saline (Ostia Antica)

Comunicato stilato dai residenti in via Giulio Minervini e diffuso con la gentile collaborazione del Comitato Ostia Antica Saline