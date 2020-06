Alla scoperta della Riserva dell’Aniene… a piedi e in bici

L’Associazione Insieme per l’Aniene onlus riprende le attività in Riserva con un evento in doppia modalità: a PIEDI e in BICI! E invia le seguenti indicazioni.

“Appuntamento domenica 7 giugno ore 09:00 presso Ponte Nomentano.

Mantenendo le distanze di sicurezza nei luoghi aperti, andremo insieme alla scoperta della sentieristica ciclopedonale che attraversa questa area verde, tra sentieri alberati e bivi nascosti dove si nascondono meravigliose piante e animali del fiume.

– percorso previsto: 5 km a piedi; 10 km in bici

– evento gratuito adatto anche ai bambini

– cani ammessi al guinzaglio

– consigliamo abbigliamento comodo e borraccia di acqua fresca!

Vi aspettiamo!

L’attività si svolgerà secondo le linee guida per le visite turistiche della Regione Lazio:

▪ Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

▪ Ricorso frequente all’igiene delle mani.

▪ Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro) e del divieto di assembramento.

Il distanziamento non si applica alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

▪ Informazione in loco sulle misure di prevenzione da adottare.

▪ Sarà favorito l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

▪ La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio on line ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica.

▪ Divieto di scambio di cibo e bevande.

Per informazioni inviare una email a info@aniene.it”

Le foto sono di Vincenzo Luciani