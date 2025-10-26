Allerta gialla nel Lazio: venti di burrasca in arrivo

Torna il maltempo su Roma e sul Lazio. Il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emesso un’allerta gialla dalla serata di, domenica 26 ottobre, e per le successive 24 ore.

Le previsioni: venti forti fino a burrasca, provenienti dai quadranti occidentali, investiranno in particolare i settori costieri, con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Una nuova ondata di maltempo che riporta l’attenzione sulle misure di sicurezza adottate appena pochi giorni fa.

Già la scorsa settimana, dopo l’allerta arancione per i forti venti, il sindaco di Roma aveva firmato un’ordinanza con cui disponeva la chiusura dei cimiteri cittadini, oltre al divieto di accesso e transito in tutte le aree verdi, giardini, parchi e ville storiche della Capitale.

Ora, con la nuova allerta, resta alta la prudenza anche per le prossime ore: la raccomandazione è di limitare gli spostamenti non necessari, evitare le zone alberate e prestare attenzione a cartelloni, ponteggi e oggetti esposti al vento.

