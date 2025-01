Allerta massima nella Capitale: controlli serrati su tifosi tedeschi e ultras giallorossi

La Capitale è sotto stretta sorveglianza: dalle prime ore del pomeriggio di ieri, la Questura di Roma ha attivato un imponente piano di sicurezza per monitorare l’arrivo dei tifosi dell’Eintracht Francoforte in vista della partita.

Aeroporti, stazioni ferroviarie e le principali vie del centro sono state presidiate dalle Forze dell’Ordine per tracciare i movimenti dei supporter tedeschi e intercettare eventuali soggetti considerati a rischio.

L’attenzione è stata particolarmente alta nei confronti di chi, già destinatario di provvedimenti di daspo, ha tentato di raggiungere la città nonostante precedenti episodi di violenza, come quelli registrati a Napoli nel 2023.

Nel corso della serata, il dispositivo di sicurezza ha puntato i riflettori su piazza Navona e Campo de’ Fiori, zone note per la loro intensa vita notturna e spesso teatro di tensioni tra tifoserie.

Pattuglie dedicate hanno presidiato sei aree sensibili della città, riuscendo a individuare e allontanare piccoli gruppi di tifosi romanisti che si stavano radunando nei pressi di Campo de’ Fiori.

Intorno alle 21:00, l’attenzione si è spostata sulla zona di San Lorenzo, dove un nutrito gruppo di ultras giallorossi si è ritrovato all’interno di un pub. La presenza delle Forze dell’Ordine ha permesso di monitorare la situazione fino alle 01:00, quando il gruppo si è disperso senza incidenti.

Il piano di sicurezza non si ferma qui: le operazioni di controllo proseguiranno per tutta la giornata, fino al termine della partita, con l’obiettivo di prevenire qualsiasi criticità e garantire l’ordine pubblico.

Roma resta blindata, pronta a gestire con la massima attenzione l’afflusso dei tifosi e ogni possibile scenario di tensione.

