Alta tensione all’Olimpico: arsenale ultras sequestrato. Diversi i controlli della Polizia

La giornata si è svolta sotto il segno della prevenzione e della sicurezza all’Olimpico, dove le Forze di Polizia hanno messo in campo una serie di misure straordinarie per scongiurare il rischio di scontri tra le tifoserie.

Mentre l’adrenalina sale con l’avvicinarsi della partita tra Roma e Lazio, il piano di sicurezza ha evitato l’escalation di violenza, concentrandosi in particolare sull’area perimetrale dello stadio, dove è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale.

Dalle prime ore della mattinata, gli occhi delle autorità erano puntati su due gruppi ultras, ciascuno composto da circa 300 persone, che si erano radunati nei pressi di Ponte Milvio e del bar River.

Travisati, con caschi e oggetti pericolosi, i tifosi più accesi si preparavano a oltrepassare le linee immaginarie che separavano le due fazioni.

Ma il muro umano delle Forze di Polizia, posizionato strategicamente nei punti di maggiore criticità, ha bloccato ogni tentativo di avanzata.

Romanisti e laziali sono rimasti nelle rispettive aree, trasformando una situazione potenzialmente esplosiva in una calma tesa ma gestibile.

Il vero colpo di scena è arrivato durante le operazioni di bonifica condotte dagli agenti. Grazie a un controllo meticoloso, le Forze dell’Ordine hanno rinvenuto un arsenale impressionante nascosto nei dintorni dello stadio:

Aste in plastica modificate con punte metalliche affilate, pronte a essere usate come armi;

Coltelli da cucina, portati con intenti ben lontani da un semplice spuntino;

Mazze da baseball e bastoni di legno, alcuni dei quali adattati con artifizi pirotecnici ad alto potenziale;

Razzi e bombe carta, strumenti di distruzione che avrebbero potuto trasformare la festa dello sport in un incubo.

Il ritrovamento di coltelli nascosti tra le aiuole, soprattutto nell’area nord dello stadio, ha confermato la premeditazione di alcuni ultras, pronti a tutto pur di portare avanti una rivalità che va ben oltre il calcio.

Non sono mancate le azioni individuali. Durante l’accesso alla curva Nord, un giovane laziale di vent’anni è stato trovato con un cacciavite e altri oggetti atti a offendere.

Fermato immediatamente, è stato denunciato e sottoposto a Daspo, il provvedimento che gli impedirà di mettere piede negli stadi per un lungo periodo.

Un messaggio chiaro e inequivocabile: chi scommette sulla violenza per risolvere rivalità sportive non troverà spazio all’interno delle competizioni.

