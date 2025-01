Derby della Capitale: quando il calcio diventa una questione di cuore (e punti)

Il 5 gennaio, alle ore 20:45, la Capitale si fermerà per vivere un’altra edizione del temutissimo Derby della Capitale. La sfida tra Roma e Lazio, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, promette scintille, nonostante le squadre arrivino a questo appuntamento con umori ben diversi.

I biancocelesti, in quarta posizione, sembrano viaggiare su un binario parallelo a quello dei giallorossi, che concluderanno il girone di andata a metà classifica, con un ritardo di ben 15 punti.

Roma e Lazio, però, sono abituate a scrivere storie imprevedibili nei derby. Anche quando il divario in classifica sembra insormontabile, la passione e l’intensità del confronto riservano sempre sorprese.

Un incontro che non sarà solo sportivo, ma anche un crocevia importante per le ambizioni di entrambe le squadre.

Ranieri, il ritorno del Leone

A guidare i giallorossi c’è un “vecchio leone” che torna a calcare il palcoscenico del derby dopo 14 anni.

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma e storico tecnico della Premier League, ha il compito di ridare coraggio e speranza a una squadra che sembra smarrita nelle ultime settimane.

Con un bilancio perfetto nei suoi derby (quattro vittorie su quattro), Ranieri è pronto a mettersi alla prova in una sfida che può riscrivere le sorti di questa stagione.

L’attacco della Roma sarà affidato al potente Dovbyk, supportato dai piedi magici di Dybala e El Shaarawy, con un mix di esperienza e talento in grado di fare la differenza.

Sfortunatamente, Bryan Cristante non ci sarà, bloccato da un infortunio che si somma a voci di mercato che lo vogliono lontano dalla Capitale.

Ma la vera novità potrebbe essere Lorenzo Pellegrini, sempre più vicino all’addio. Per lui, una panchina che riflette l’incertezza del futuro.

In mezzo al campo ci saranno Paredes e Kone, mentre sugli esterni Angelino e Saelemaekers proveranno a sfruttare gli spazi per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Con Mancini, Hummels e N’Dicka a comporre il trio difensivo, e Svilar tra i pali, la Roma cercherà di riprendersi la scena e dare una svolta alla sua stagione.

La Lazio di Baroni, un sistema collaudato

Dall’altra parte, Marco Baroni ha costruito una Lazio solida e concreta, che occupa un invidiabile quarto posto in classifica e sogna di consolidare la sua posizione in vista della Champions League.

La squadra di Baroni si affida ai gol di Castellanos, in attacco, e al contributo di un ispirato Zaccagni, autore del gol che ha deciso il derby in Coppa Italia lo scorso anno. Dele-Bashiru sembra pronto a prendersi il suo spazio, scalzando Dia, mentre il dinamico Isaksen promette di essere una minaccia per la difesa giallorossa.

In mediana, l’esperienza di Guendouzi e la qualità di Rovella sono i cardini del gioco biancoceleste, con la solida linea difensiva composta da Marusic, Tavares, Gila e Romagnoli a dare sicurezza a Provedel tra i pali.

La Lazio ha dimostrato in questa stagione una solida capacità di gestire la pressione, e la stracittadina potrebbe essere l’occasione per dimostrare la sua superiorità, approfittando delle incertezze altrui.

Roma-Lazio, le probabili formazioni del derby

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Roma-Lazio, dove vedere la partita

Il derby Roma-Lazio sarà visibile in esclusiva su Dazn.

