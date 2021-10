Altri tre cassonetti incendiati. Arrestato il responsabile

Nella serata di ieri, 13 ottobre 2021, ancora un rogo di cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti. In via Francesco Grimaldi (XI municipio) sono stati dati alle fiamme tre contenitori: una campana per il vetro, un cassonetto bianco per la carta e uno giallo per il conferimento di indumenti usati.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri sul luogo dell’incendio l’autore dell’atto vandalico, che ha convolto anche alcuni veicoli parcheggiati, è stato immediatamente rintracciato ed arrestato. Nello stigmatizzare ancora una volta questi atti criminosi che generano danni sia ambientali che economici AMA ringrazia i militari dell’Arma per aver subito assicurato alla giustizia il responsabile e tutte le forze di Polizia che quotidianamente presidiano il territorio.