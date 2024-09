Ama, 11mila candidature per selezionare 250 nuovi addetti in vista del Giubileo

Sono quasi 11 mila le candidature pervenute ad Ama per l’assunzione a tempo determinato di 250 nuovi addetti alle attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti. Queste risorse andranno ad integrare il personale attualmente in servizio soprattutto in vista dell’ormai prossimo Giubileo.

Prosegue quindi l’opera di rafforzamento e implementazione della capacità operativa di Ama dopo l’ingresso, lo scorso anno, di circa 1.000 nuovi lavoratori sulla scorta del piano di riorganizzazione e riqualificazione già avviato dall’azienda.

“Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione al bando Ama per l’assunzione di 250 nuovi addetti, un provvedimento che si inserisce nel quadro degli obiettivi di complessivo miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti e di decoro della città.

Con l’arrivo di nuovi operatori, che si aggiungeranno agli oltre 1.000 già entrati in servizio, insieme al piano di investimenti per il rinnovamento e potenziamento di mezzi e dotazioni su cui l’azienda è impegnata, vogliamo aggiungere un ulteriore tassello al lavoro dell’amministrazione anche per preparare Roma ad affrontare la grande sfida del Giubileo”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale.

“Alla chiusura del termine per la presentazione delle domande abbiamo riscontrato un numero estremamente alto di candidature – sottolinea il Presidente di Ama Bruno Manzi – Adesso inizieremo l’iter selettivo che porterà all’assunzione di queste nuove risorse che ci consentiranno di rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio e offrire ai romani un servizio ancora più capillare.

La nostra città è alla vigilia di un evento giubilare che farà registrare una media di circa 300 mila presenze giornaliere in più con il conseguente incremento medio di circa 500 tonnellate/giorno rispetto ai rifiuti normalmente prodotti. Dobbiamo farci trovare pronti e, con Roma Capitale, stiamo lavorando senza sosta in questa direzione”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙