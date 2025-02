“Ama il tuo quartiere” 1 e 2 marzo

Sabato 1 e domenica 2 marzo nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questa settimana sono coinvolti i Municipi III, V, IX, X, XI, XIII, XIV e XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Di seguito le postazioni di raccolta previste in ciascun Municipio e attive dalle ore 8 alle 12.30:

Municipio III

1 marzo

– Via Salaria 1501 (parcheggio parco Umberto Nobile)

Legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio V

1 marzo

– Viale della Primavera 300

Legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio IX

1 marzo

– Via Ignazio Silone

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio X

2 marzo

– Via di Dragone (angolo via Bedizzole)

Legno, metallo, ingombranti e Raee.

Municipio XI

1 marzo

– Via Frattini

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio XIII

2 marzo

– Via Ponzone

Legno, metallo, ingombranti e Raee.

Municipio XIV

2 marzo

– Via Santi Audiface ed Abacuc (parcheggio)

Legno, metallo, ingombranti e Raee.

Municipio XV

1 marzo

– Via Marino Dalmonte

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature.

2 marzo

– Via Guido Rattoppatore (area parcheggio La Giustiniana)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico).

Per ulteriori INFORMAZIONI .

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.