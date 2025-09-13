“Ama il tuo quartiere” 13 e 14 settembre

Sabato 13 e domenica 14 settembre torna l’appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, iniziativa di Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI, dedicata alla raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali.

L’iniziativa coinvolge i Municipi I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII e XV e rappresenta un’occasione per disfarsi dei materiali che non possono essere conferiti nei normali cassonetti: legno, metalli, grandi elettrodomestici, frigoriferi, condizionatori, TV e monitor, lampade al neon, batterie al piombo, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Nei Municipi VII e XI sarà attiva anche la raccolta di beni usati e riutilizzabili grazie alla collaborazione con le associazioni locali aderenti all’iniziativa Insieme per il Riuso.

Le postazioni di raccolta saranno operative dalle 8 alle 12.30:

Municipio I: Piazza Vittorio (13 settembre); Piazza Tempio di Diana e Viale delle Terme di Traiano, Piazzale Clodio (14 settembre)

Municipio II: Piazzale Ankara (14 settembre)

Municipio III: Via Gino Cervi (14 settembre)

Municipio V: Piazzale Pino Pascali (13 settembre); Via Tovaglieri e Via Rovigno d’Istria (14 settembre)

Municipio VI: Via del Fuoco Sacro (13 settembre)

Municipio VII: Via Anzio e Via Anagnina (14 settembre)

Municipio VIII: Via Ostiense, parcheggio Ponte Settimia Spizzichino (13 settembre)

Municipio IX: Trigoria – Via Guglielmo Guasta (13 settembre); Largo Montanari e Piazzale Cina (14 settembre)

Municipio XI: Via Frattini (13 settembre); Lungotevere Pietra Papa (14 settembre)

Municipio XIII: Via Vezio Crisafulli (13 settembre); Via Borgo Ticino e Via Vezio Crisafulli (14 settembre)

Municipio XV: Via di Grottarossa (13 settembre); Largo Nimis e Via Vincenzo Tieri, Cassia Olgiata (14 settembre)

I cittadini potranno conferire oggetti in legno e metallo, ingombranti come divani e materassi, RAEE di uso domestico, lampade, batterie, vernici e solventi, farmaci, olio vegetale, toner, sfalci e potature, tessili e abiti usati.

Un’occasione concreta per contribuire alla pulizia e al decoro dei quartieri, ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti e promuovere il riuso dei materiali, coinvolgendo attivamente le comunità locali.

Per maggiori informazioni sulle postazioni e sui materiali conferibili è possibile consultare il sito ufficiale di Ama.

