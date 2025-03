“Ama il tuo quartiere” 8 e 9 marzo

Sabato 8 e domenica 9 marzo nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questa settimana sono coinvolti i Municipi I, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Di seguito le postazioni di raccolta previste in ciascun Municipio e attive dalle ore 8 alle 12.30:

Municipio I

8 marzo

– Piazza Vittorio

Legno, Ingombranti. Metalli, RAEE, sfalci e potature.

9 marzo

– Piazza Tempio di Diana Area Parcheggio

Viale delle Terme di Traiano fronte viale Fortunato Mizzi

Legno, Metalli, Ingombranti, RAEE.

– Piazzale Clodio

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio III

9 marzo

– Viale Gino Cervi

Legno, Metalli, Ingombranti, RAEE

Municipio V

8 marzo

– Piazzale Pino Pascali

Legno, Metalli, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

9 marzo

Via Tovaglieri

Via Rovigno d’Istria

Legno, Metalli, Ingombranti, Raee.

Municipio VII

8 marzo

– Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature.

9 marzo

– Via Anzio

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee.

– Via Anagnina

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio VIII

8 marzo

– Via dell’Accademia Peloritana

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e potature.

Municipio IX

9 marzo

– Largo Montanari

– Piazzale Cina

Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE.

Municipio X

8 marzo

– Via Luciano Laurenzi

– Via Ruggero Panerai

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature.

Municipio XI

9 marzo

– Lungotevere Pietra Papa

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee.

Municipio XIII

9 marzo

– Via Borgo Ticino

– Via Francesco Albergotti

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee.

Municipio XIV

8 marzo

– Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e potature.

9 marzo

– Via Tallone

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee.

Municipio XV

8 marzo

– Via Guido Rattoppatore area parcheggio La Giustiniana

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature.

9 marzo

– Largo Nimis (Labaro)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

– Via Vincenzo Tieri Cassia Olgiata area parcheggio

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

