“Ama il tuo quartiere” sabato 13 e domenica 14 dicembre
Postazioni in tutti i Municipi
Roma torna a dedicare un intero fine settimana alla cura dell’ambiente e alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti.
Sabato 13 e domenica 14 dicembre arriva un nuovo appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la raccolta straordinaria e gratuita di materiali ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con TGR Lazio Rai.
Un’iniziativa ormai diventata un classico di fine anno, pensata per agevolare cittadini e famiglie nello smaltimento corretto di tutto ciò che non può essere lasciato nei cassonetti: legno, metallo, mobili, divani, materassi, frigoriferi, condizionatori, RAEE, lampade al neon, batterie al piombo, vernici, solventi, toner, oltre a sfalci, potature e perfino abiti usati, raccolti con le stesse modalità dei cassonetti gialli.
Tutti i Municipi coinvolti
Le postazioni saranno attive dalle 8 alle 12.30 e, come di consueto, distribuite in tutti e 15 i Municipi. Ecco l’elenco completo:
Municipio I – 14 dicembre
• Piazzale Clodio (parcheggio Largo Livatino)
In legno, metallo, ingombranti, RAEE domestici, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.
Municipio II – 13 dicembre
• Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)
Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili e abiti usati.
Municipio III – 13 dicembre
• Via Salaria 1501 (parcheggio parco Umberto Nobile)
Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili e abiti usati.
Municipio IV – 13 dicembre
• Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane – fronte scuola)
Legno, metallo, ingombranti (divani/materassi), RAEE, tessili e abiti usati.
Municipio V – 14 dicembre
• Via Pietro Silva (Largo Pettazzoni)
Legno, ingombranti, metalli, RAEE.
Municipio VI
• 13 dicembre – Via Elce della Vecchia (parcheggio)
Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili, abiti usati.
• 14 dicembre – Via Ambrogio Necchi
Ingombranti, RAEE domestici, lampade, batterie auto, vernici, solventi, farmaci, olio, toner.
Municipio VII – 13 dicembre
• Via Anagnina (fronte Ericsson)
Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili, abiti usati.
Municipio VIII – 13 dicembre
• Via dell’Accademia Peloritana
Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili, abiti usati.
Municipio IX – 13 dicembre
• Trigoria – Via Guglielmo Guasta (area parcheggio)
Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili, abiti usati.
Municipio X – 14 dicembre
• Via di Dragone angolo via Bedizzole
Legno, metallo, ingombranti, RAEE.
Municipio XI – 14 dicembre
• Lungotevere Pietra Papa
Legno, metallo, ingombranti, RAEE.
Municipio XII – 14 dicembre
• Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)
Legno, metallo, ingombranti e RAEE domestici.
Municipio XIII – 14 dicembre
• Largo Don Giuseppe Diana (angolo via F. Torta)
Legno, metallo, ingombranti, RAEE.
Municipio XIV – 13 dicembre
• Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi
Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili, abiti usati.
Municipio XV – 14 dicembre
• Largo Nimis (Labaro)
Legno, metallo, ingombranti e RAEE domestici.
Per ulteriori INFORMAZIONI
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.