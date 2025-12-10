“Ama il tuo quartiere” sabato 13 e domenica 14 dicembre

Roma torna a dedicare un intero fine settimana alla cura dell’ambiente e alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre arriva un nuovo appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la raccolta straordinaria e gratuita di materiali ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con TGR Lazio Rai.

Un’iniziativa ormai diventata un classico di fine anno, pensata per agevolare cittadini e famiglie nello smaltimento corretto di tutto ciò che non può essere lasciato nei cassonetti: legno, metallo, mobili, divani, materassi, frigoriferi, condizionatori, RAEE, lampade al neon, batterie al piombo, vernici, solventi, toner, oltre a sfalci, potature e perfino abiti usati, raccolti con le stesse modalità dei cassonetti gialli.

Tutti i Municipi coinvolti

Le postazioni saranno attive dalle 8 alle 12.30 e, come di consueto, distribuite in tutti e 15 i Municipi. Ecco l’elenco completo:

Municipio I – 14 dicembre

• Piazzale Clodio (parcheggio Largo Livatino)

In legno, metallo, ingombranti, RAEE domestici, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio II – 13 dicembre

• Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)

Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili e abiti usati.

Municipio III – 13 dicembre

• Via Salaria 1501 (parcheggio parco Umberto Nobile)

Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili e abiti usati.

Municipio IV – 13 dicembre

• Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane – fronte scuola)

Legno, metallo, ingombranti (divani/materassi), RAEE, tessili e abiti usati.

Municipio V – 14 dicembre

• Via Pietro Silva (Largo Pettazzoni)

Legno, ingombranti, metalli, RAEE.

Municipio VI

• 13 dicembre – Via Elce della Vecchia (parcheggio)

Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili, abiti usati.

• 14 dicembre – Via Ambrogio Necchi

Ingombranti, RAEE domestici, lampade, batterie auto, vernici, solventi, farmaci, olio, toner.

Municipio VII – 13 dicembre

• Via Anagnina (fronte Ericsson)

Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili, abiti usati.

Municipio VIII – 13 dicembre

• Via dell’Accademia Peloritana

Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili, abiti usati.

Municipio IX – 13 dicembre

• Trigoria – Via Guglielmo Guasta (area parcheggio)

Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili, abiti usati.

Municipio X – 14 dicembre

• Via di Dragone angolo via Bedizzole

Legno, metallo, ingombranti, RAEE.

Municipio XI – 14 dicembre

• Lungotevere Pietra Papa

Legno, metallo, ingombranti, RAEE.

Municipio XII – 14 dicembre

• Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)

Legno, metallo, ingombranti e RAEE domestici.

Municipio XIII – 14 dicembre

• Largo Don Giuseppe Diana (angolo via F. Torta)

Legno, metallo, ingombranti, RAEE.

Municipio XIV – 13 dicembre

• Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi

Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci, potature, tessili, abiti usati.

Municipio XV – 14 dicembre

• Largo Nimis (Labaro)

Legno, metallo, ingombranti e RAEE domestici.

